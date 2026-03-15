Zodiac 16–22 martie 2026: Finalul lui Mercur Retrograd și Lună Nouă în Pești schimbă energiile

Această perioadă marchează un nou început pentru multe zodii, cu mai mult curaj, claritate și dorință de acțiune.

Pe 18 martie, Luna Nouă în Pești ne încurajează să lăsăm în urmă trecutul și să ne concentrăm pe viitor. Este momentul să renunțăm la ceea ce nu ne mai servește și să depunem efort pentru a ne atinge obiectivele.

Pe 20 martie, Soarele intră în Berbec, marcând începutul unui nou ciclu astrologic, chiar în ziua în care Mercur revine la mers direct. Spre finalul săptămânii, Luna în Taur (21 martie) ne îndeamnă să ne concentrăm pe iubirea de sine, relaxare și grijă personală.

Iată ce rezervă astrele fiecărei zodii în această săptămână.

Horoscop săptămânal 16–22 martie 2026 pentru toate zodiile

Berbec

Luna Nouă în Pești din 18 martie te îndeamnă să te conectezi mai profund cu emoțiile tale. Scrisul sau meditația te pot ajuta să înțelegi mai bine ceea ce simți.

Pe măsură ce energia astrală se mută în semnul tău, devii mai organizat și mai atent la planurile tale. Saturn îți oferă disciplină și te ajută să temperezi impulsivitatea caracteristică zodiei tale.

Weekendul, cu Luna în Taur, este ideal pentru relaxare și pentru a te dedica pasiunilor creative.

Taur

Săptămâna aceasta te simți mai aproape de tine însuți. Luna Nouă în Pești îți consolidează cercul social și te ajută să petreci timp de calitate cu prietenii.

Dacă ești într-o relație, este momentul potrivit să începi un proiect nou alături de partener.

Spre finalul săptămânii, Luna ajunge în semnul tău și îți aduce o energie puternică de iubire de sine și grijă personală.

Gemeni

Luna Nouă din Pești îți alimentează dorința de succes și te motivează să preiei controlul asupra planurilor tale.

Pe 20 martie, când Mercur își reia mersul direct, se deschid noi oportunități. Vei avea parte de idei noi, conexiuni interesante și șanse de dezvoltare.

În weekend, este momentul să te relaxezi și să te răsfeți după o perioadă intensă.

Rac

Energia apei din prima parte a săptămânii te ajută să îți descoperi adevăratul potențial.

Luna Nouă în Pești scoate la lumină planurile și visele tale pentru viitor. Odată cu intrarea Soarelui în Berbec, pot apărea schimbări importante în carieră sau studii.

Ai ocazia să îți preiei mai mult control asupra propriului destin.

Leu

Sezonul Berbecului începe cu o energie care te avantajează. Devii mai optimist și mai deschis către noi prietenii sau experiențe romantice.

Luna Nouă din Pești te ajută să renunți la trecut și să te concentrezi pe viitor.

Weekendul este ideal pentru a-ți dezvolta hobby-urile sau proiectele creative.

Fecioară

Luna Nouă din 18 martie îți îndreaptă atenția către relațiile importante din viața ta.

Este o perioadă bună pentru a te apropia de oameni care contează cu adevărat și pentru a renunța la relațiile superficiale.

În weekend, Luna în Taur te face mai interesat de vindecare emoțională și de dezvoltare personală.

Balanță

Luna Nouă în Pești îți amintește că trebuie să ai grijă de tine și să nu te suprasoliciți.

Sectorul relațiilor primește un impuls important în această săptămână, iar energia Berbecului te încurajează să fii mai independent.

Finalul săptămânii aduce mai multă armonie și echilibru interior.

Scorpion

Luna Nouă în Pești poate readuce în atenția ta o poveste de dragoste din trecut.

Pe măsură ce Mercur își încheie retrogradarea, planurile care păreau blocate pot începe din nou să avanseze.

Weekendul aduce o energie favorabilă relațiilor și prieteniilor.

Săgetător

Luna Nouă îți arată ce îți dorești cu adevărat să realizezi în lunile următoare.

Intrarea Lunii în Berbec te învață să ai mai multă răbdare și să îți controlezi impulsurile.

Spre finalul săptămânii, Luna în Taur îți amintește că nu trebuie să faci totul singur și că este în regulă să ceri ajutor.

Capricorn

Luna Nouă în Pești îți aduce inspirație și idei noi, fiind un moment bun pentru a începe un proiect creativ.

Mercur revine la mers direct pe 20 martie, ceea ce te ajută să pui în practică planurile pe care le-ai făcut în ultima perioadă.

Weekendul aduce romantism și deschidere emoțională.

Vărsător

Luna Nouă în Pești te ajută să îți reorganizezi finanțele și să îți creezi obiceiuri mai sănătoase legate de bani.

Energia Berbecului te apropie de ideile și planurile tale de viitor.

Weekendul este ideal pentru a petrece timp cu familia și prietenii.

Pești

Este o săptămână importantă pentru tine. Luna Nouă în semnul tău îți oferă șansa unui nou început.

Mercur revine la mers direct pe 20 martie, ceea ce te ajută să îți pui în aplicare planurile cu mai multă claritate.

Spre finalul săptămânii, Luna în Taur îți aduce încredere în tine și te ajută să te exprimi mai liber.