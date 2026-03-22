Zodiac 23 - 29 martie 2026: blocajele încep să dispară pentru toate zodiile

Este o săptămână în care multe lucruri încep, în sfârșit, să se lege, iar blocajele din ultima perioadă par să se reducă treptat.

Săptămâna începe sub influența Lunii în Gemeni, care aduce dinamism, chef de comunicare și oportunități de a cunoaște oameni noi. Din 25 martie, odată cu intrarea Lunii în Rac, accentul se mută pe creștere personală, emoții și nevoia de stabilitate. Iar pe 27 martie, Luna în Leu aduce un plus de încredere, vizibilitate și energie de protagonist, transformând ziua de vineri într-una dintre cele mai favorabile ale săptămânii.

Horoscop săptămânal 23 - 29 martie 2026 pentru fiecare zodie

Berbec

La începutul săptămânii, Luna în Gemeni te ajută să afli ceva nou legat de frați, rude sau o situație apropiată de sufletul tău. Comunicarea devine mai ușoară, iar faptul că Mercur este din nou în mers direct te ajută să porți conversații pe care poate le-ai evitat până acum.

Este o perioadă bună pentru împăcări, compromisuri și clarificări în relațiile de prietenie. La mijlocul săptămânii, vei simți nevoia să petreci mai mult timp acasă pentru a te reîncărca și pentru a-ți regăsi echilibrul, mai ales dacă responsabilitățile te-au copleșit.

Taur

Săptămâna începe cu Luna în Gemeni, care te pregătește să îți schimbi anumite obiceiuri din zona financiară. Este un moment bun să îți analizezi limitele și să vezi ce ajustări poți face pentru mai mult echilibru și succes.

La mijlocul săptămânii, Luna în Rac te conectează puternic cu inspirația și creativitatea ta, mai ales joi, când se întâlnește cu Jupiter. Poți avea o explozie de idei sau o stare de entuziasm care te ajută să vezi lucrurile altfel. Spre finalul săptămânii, Luna în Leu îți aduce mai multă energie în zona casei și te ajută să faci planuri care susțin și direcția ta profesională.

Gemeni

Luna se află chiar în semnul tău la începutul săptămânii, ceea ce îți amplifică farmecul personal și dorința de conectare cu ceilalți. În sezonul Berbecului, ai șansa să cunoști oameni noi și să descoperi perspective diferite care te pot ajuta mult.

La mijlocul săptămânii, Luna în Rac îți arată mai clar ce îți dorești în plan profesional. Cu Mercur și Jupiter în mers direct, anumite obstacole încep să dispară, iar tu ești mai motivat să muncești pentru obiectivele tale. La final de săptămână, Luna în Leu îți oferă un plus de claritate și înțelegere. Vei avea mai mult de câștigat din răbdare și consecvență decât din grabă.

Rac

La începutul săptămânii, Luna în Gemeni îți dă un impuls în comunicare și te ajută să exprimi mai clar ce simți. Odată ce Luna intră în semnul tău, la mijlocul săptămânii, devii una dintre zodiile cele mai avantajate.

Cu Jupiter în mers direct, săptămâna capătă un aer entuziast și promițător. Dacă ești îndrăgostit, este posibil să începi o nouă poveste de iubire sau să simți că lucrurile evoluează frumos. Când Luna ajunge în Leu, spre finalul săptămânii, îți amintești mai clar cât valorezi. Weekendul este potrivit pentru activități plăcute și momente petrecute cu prietenii.

Leu

Săptămâna aceasta te conectezi mai profund cu visurile tale, Leu. Joi, când Luna se întâlnește cu Jupiter, această conjuncție te încurajează să ai mai multă încredere în ceea ce poți construi pe cont propriu.

Acum că Mercur nu mai este retrograd, te poți întoarce la ideile care ți-au venit în ultima perioadă și le poți pune pe hârtie într-o formă mai clară. Lasă inspirația să curgă, mai ales că finalul săptămânii te ajută să fii mai atent, mai răbdător și mai organizat în tot ceea ce faci.

Fecioară

Pentru tine, săptămâna aceasta vine cu lecția diplomației. Este important să stai departe de conflicte inutile și să fii aproape de oamenii care au nevoie de tine, fără să te pierzi însă în problemele lor.

Pe măsură ce zilele trec, devine tot mai clar că trebuie să ai mai multă grijă și de tine. Finalul săptămânii, când Luna intră în semnul tău, te ajută să te reconectezi cu tine însuți și cu nevoile tale reale. Sezonul Berbecului te împinge să devii mai puternic și să nu mai fii propriul tău critic cel mai dur.

Balanță

La începutul săptămânii, Luna în Gemeni îți susține zona studiului, a învățării și a dezvoltării personale. În acest sezon al Berbecului, te bucuri să explorezi teme noi, să afli lucruri interesante și să ieși puțin din rutina obișnuită.

La mijlocul săptămânii, Luna în Rac îți amintește că trebuie să ai mai multă încredere în tine în plan profesional. Este timpul să îți asumi rolul, să nu îți subestimezi abilitățile și să îți rafinezi talentele. Dacă ai nevoie de sprijin, spre finalul săptămânii îl vei primi exact de la oamenii potriviți.

Scorpion

Săptămâna aceasta înveți să ai mai multă grijă de tine, Scorpion. La început, Luna în Gemeni îți poate aduce instrumente valoroase pentru vindecare emoțională și pentru a înțelege mai bine răni mai vechi.

La mijlocul săptămânii, Luna în Rac îți stimulează creativitatea și aduce idei noi, dar și dorința de aventură. Energia expansivă te împinge înainte și îți dă curaj. La final de săptămână, Luna în Leu te face să te concentrezi mai mult pe obiectivele tale și, în același timp, te încurajează să fii mai răbdător și mai înțelegător cu cei din jur.

Săgetător

La începutul săptămânii, Luna în Gemeni îți încălzește sectorul relațiilor și aduce mai multă grijă și apropiere în viața ta sentimentală și familială. Este un moment bun să petreci timp cu cei dragi și să îți încarci bateriile.

La mijlocul săptămânii, Luna în Rac te ajută să îți regăsești forța interioară. Joi, conjuncția Lunii cu Jupiter poate părea o reluare a unor lecții trăite în perioada retrogradării lui Jupiter, dar acum totul vine cu mai multă claritate și încredere. Finalul săptămânii, cu Luna în Leu, îți oferă un nou început și te încurajează să privești mai sus în plan profesional.

Capricorn

La începutul săptămânii, echilibrul dintre muncă și timpul personal devine esențial pentru tine, Capricorn. Este un moment bun pentru a pune ordine în program și pentru a prioritiza colaborarea și sprijinul oferit celor din jur.

Aceste teme continuă și în restul săptămânii, pe măsură ce observi că relațiile importante din viața ta devin mai solide și mai valoroase. Luna în Leu, spre finalul săptămânii, te încurajează să te uiți și spre trecut, dar fără teamă. Îți poți regăsi puterea atâta timp cât ai încredere în tine.

Vărsător

Pentru tine, săptămâna începe cu inspirație și dorință de a învăța ceva nou. Luna în Gemeni îți aduce idei bune și energie creativă, iar sezonul Berbecului te susține să ieși mai mult în față cu ceea ce gândești.

Când Luna intră în Rac, îți dai seama cât de important este să îți îmbunătățești rutina, să fii mai atent la programul tău și să îți gestionezi mai bine timpul. Spre finalul săptămânii, energia romantică devine mai puternică, iar Luna în Leu îți luminează sectorul relațiilor și te ajută să construiești legături mai puternice cu ceilalți.

Pești

Pentru tine, săptămâna 23 - 29 martie pune accent pe casă și familie. Simți mai mult nevoia de confort emoțional, de apropiere și de stabilitate în mediul tău personal.

La mijlocul săptămânii, Luna în Rac face ca iubirea să pară mai intensă și mai interesantă, iar creativitatea ta crește. Pot apărea oportunități noi, mai ales dacă alegi să continui un proiect deja început. Acum că Mercur este în mers direct, îți este mai ușor să îți organizezi gândurile, să revizuiești idei și să ajustezi ceea ce simțeai că nu funcționează. La finalul săptămânii, prietenii devin o sursă importantă de inspirație și liniște.