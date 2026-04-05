Zodiac 6–12 aprilie 2026: Stellium puternic în Berbec cu energie de foc

Săptămâna începe cu Luna în Săgetător, care ne amintește cât de important este optimismul, apoi Luna intră în Capricorn pe 8 aprilie și ne ajută să ne concentrăm pe obiective și muncă.

Pe 9 aprilie, Marte intră în Berbec, o poziție foarte puternică, care aduce energie, motivație și dorință de acțiune, dar poate crea și blocaje spre mijlocul lunii dacă nu ne păstrăm concentrarea. Pe 10 aprilie, Luna în Vărsător stimulează ideile, comunicarea și timpul petrecut cu prietenii.

Iată horoscopul pentru fiecare zodie în perioada 6–12 aprilie 2026:

Berbec

Este o săptămână plină de motivație, mai ales după ce Marte intră în zodia ta. Luna în Săgetător de la începutul săptămânii îți arată ce potențial ai și te ajută să îți urmezi drumul.

Sezonul Berbecului aduce provocări, dar Saturn te învață să te adaptezi și să devii mai disciplinat. Luna în Capricorn te ajută să îți gestionezi mai bine timpul și energia, iar în weekend, Luna în Vărsător te încurajează să îți împărtășești ideile și să te apropii de oamenii care te inspiră.

Taur

Cu Marte în Berbec, înveți lecții importante despre colaborare și relații. La începutul săptămânii, Luna în Săgetător te ajută să faci compromisuri și să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă.

Luna în Capricorn aduce focus pe dezvoltare și muncă. Chiar dacă ești perfecționist, progresul lent este tot progres. În weekend, Luna în Vărsător îți oferă ocazia să îi ghidezi și să îi inspiri pe ceilalți.

Gemeni

Săptămâna începe cu Luna în Săgetător, în sectorul parteneriatelor, ceea ce te ajută să îți îmbunătățești relațiile. Este o perioadă bună pentru a deveni un prieten sau partener mai bun.

Pe 8 aprilie, Luna în Capricorn te ajută să te reconectezi cu trecutul și să închizi capitole vechi. În weekend, Luna în Vărsător te face curios și dornic să înveți lucruri noi.

Rac

Este important să îți echilibrezi timpul între muncă și viața personală la începutul săptămânii. Venus în Taur te încurajează să te răsfeți și să ai grijă de tine.

Luna în Capricorn îți aduce calm și te ajută să fii mai înțelegător cu cei din jur. În weekend, Luna în Vărsător te ajută să renunți la supărări și să mergi mai departe.

Leu

Luna în Săgetător îți aduce speranță și dorința de a-ți deschide inima. La mijlocul săptămânii, Luna în Capricorn te face mai atent la nevoile celor din jur.

Pe măsură ce săptămâna avansează, iubirea și relațiile devin tot mai importante. Sezonul Berbecului te învață să fii mai romantic și mai atent la sentimentele celorlalți.

Fecioară

Casa și familia sunt foarte importante pentru tine în această săptămână. Dacă ai fost obosit din cauza muncii, este momentul ideal să te odihnești.

Luna în Capricorn aduce idei noi și te ajută să îți transformi modul de lucru. În weekend, Luna în Vărsător te ajută să îți organizezi mai bine planurile.

Balanță

Luna în Săgetător aduce oportunități în carieră și te ajută să îți descoperi calitățile de lider. Luna în Capricorn te învață să găsești echilibrul între independență și nevoia de sprijin.

Ai grijă de tine în weekend, pentru că sezonul Berbecului aduce multe surprize.

Scorpion

La începutul săptămânii, Luna în Săgetător te poate face să descoperi pasiuni noi sau să te gândești la o iubire din trecut.

Luna în Capricorn îți aduce disciplină și te ajută să îți organizezi mai bine rutina. În weekend, Luna în Vărsător aduce o energie liniștită, perfectă pentru timp petrecut cu familia.

Săgetător

Sezonul Berbecului îți aduce energie și curaj. Luna în zodia ta la începutul săptămânii te ajută să îți înfrunți temerile și să ai încredere în tine.

La mijlocul săptămânii, Luna în Capricorn te ajută să îți perfecționezi abilitățile. În weekend, Luna în Vărsător te ajută să avansezi cu proiecte creative.

Capricorn

Luna în Săgetător te încurajează să începi un nou capitol. Este o perioadă bună pentru a pune planurile în aplicare.

La mijlocul săptămânii, Luna în zodia ta, alături de Venus în Taur, aduce romantism și momente frumoase. În weekend, Luna în Vărsător te ajută să îți analizezi mai bine finanțele.

Vărsător

La începutul săptămânii, Luna în Săgetător te ajută să vezi cine îți sunt prietenii adevărați. Este o perioadă bună pentru discuții importante.

Luna în Capricorn te ajută să îți faci planuri, iar Luna în zodia ta, în weekend, îți aduce încredere în tine și curaj.

Pești

Luna în Săgetător te încurajează să îți urmezi visurile. La mijlocul săptămânii, Luna în Capricorn îți aduce stabilitate și sprijin din partea prietenilor.

În weekend, Luna în Vărsător îți arată că este momentul să te odihnești și să te pui pe primul loc.