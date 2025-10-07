Cele patru zodii cele mai norocoase din horoscop: semnele care par născute sub o stea bună

♎ Balanță – Norocul iubirii și al armoniei

Guvernată de planeta Venus, Balanța este una dintre cele mai binecuvântate zodii când vine vorba de iubire, frumusețe și sănătate. Chiar dacă norocul financiar nu este întotdeauna punctul lor forte, Balanțele atrag prosperitatea prin energia pozitivă pe care o emană. Iubirea și echilibrul interior le fac magnetice, iar universul răsplătește această armonie. Simbolizate de „cumpănă”, nativii din Balanță tind să caute dreptatea – dar când vine vorba de noroc, balanța se înclină aproape întotdeauna în favoarea lor.

♐ Săgetător – Favoritul destinului

Săgetătorul este guvernat de Jupiter, planeta expansiunii, a abundenței și a miracolelor. Acești nativi par să aibă mereu o mână norocoasă, fie că este vorba de sănătate, bani sau oportunități neașteptate. Totuși, astrele îi avertizează să nu-și risipească darurile – niciun semn zodiacal nu este scutit de consecințele neglijenței. Atunci când își apreciază șansa și o folosesc cu înțelepciune, Săgetătorii pot transforma orice obstacol într-o victorie spectaculoasă.

♌ Leu – Născut sub lumina soarelui

Leul este condus de Soare, simbolul vitalității și al puterii. Norocul lor nu se manifestă întotdeauna prin evenimente spectaculoase, ci printr-o forță interioară rară: încredere, ambiție, carismă și determinare. Chiar și când viața le oferă provocări, Leii reușesc să le transforme în succese prin voința lor puternică. Soarele le dă o energie regală care îi ajută să strălucească și să atragă norocul de partea lor.

♉ Taur – Norocul stabilității și al plăcerii de a trăi

Taurul, asemenea Balanței, este guvernat de Venus, planeta iubirii și a armoniei. Această influență astrală le oferă noroc în dragoste și sănătate – două domenii esențiale pentru fericire. Fiind un semn de pământ, Taurul este echilibrat și realist, reușind să-și transforme norocul în rezultate concrete. Chiar dacă nu câștigă mereu la loterie, nativii din Taur au darul de a construi o viață stabilă, prosperă și plină de satisfacții, potrivit Collective World.