Zodiac: Previziuni astrologice pentru săptămâna 22–28 decembrie 2025

Soarele a intrat în Capricorn, unde va rămâne în următoarele săptămâni, iar Marte, planeta ambiției și a acțiunii, se află tot în acest semn responsabil, încurajând planificarea, disciplina și stabilirea unor baze puternice.

La începutul săptămânii, Luna în Vărsător se întâlnește cu Pluto, îndemnându-ne să nu ne temem de transformări. Chiar dacă apar schimbări, acest aspect ne amintește să nu ne pierdem încrederea în noi înșine.

Pe 24 decembrie, Venus intră în Capricorn, amplificând dorința de succes și stabilitate. Luna în Pești din 25 decembrie favorizează introspecția și închiderea unor capitole, iar Luna în Berbec din 27 decembrie aduce începuturi noi și energie proaspătă.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Sezonul Capricornului te încurajează să visezi mare, dar îți arată și cât de important este sprijinul celor din jur. Comunitatea și colaborarea sunt esențiale la începutul săptămânii.

Luna în Pești de joi și vineri te ajută să te reîncarci și să primești idei valoroase. Weekendul se încheie cu Luna în zodia ta, pregătindu-te pentru o perioadă plină de entuziasm. Concentrează-te pe hobby-uri și pe lucrurile care îți aduc bucurie.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Această săptămână îți trezește curiozitatea și dorința de a învăța lucruri noi. Sezonul Capricornului este ideal pentru cursuri, studiu și dezvoltare personală.

De joi, Luna în Pești îți stimulează imaginația și te ajută să întâlnești oameni cu idei similare. Weekendul este perfect pentru odihnă și planificare.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Sezonul Capricornului aduce un proces de vindecare emoțională și de conectare cu trecutul. Luna în Vărsător îți oferă motivație și deschidere către idei noi.

Joi și vineri pot veni cu responsabilități suplimentare, așa că gestionează-ți energia cu atenție. Weekendul, sub influența Lunii în Berbec, este dinamic și plin de dorința de aventură.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Relațiile și prieteniile sunt esențiale în această săptămână. Luna în Vărsător te ajută să descoperi ce te face cu adevărat puternic.

De joi, Luna în Pești îți amplifică dorința de a învăța și de a explora noi domenii. Dacă apare o oportunitate de leadership în weekend, încearcă să ai mai multă răbdare cu ceilalți.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Autoîngrijirea este cheia acestei săptămâni. La început, relațiile cer atenție și echilibru.

Luna în Pești îți oferă răbdare și disciplină pentru a-ți urmări obiectivele, iar weekendul, sub influența Lunii în Berbec, te ajută să te exprimi liber și să te concentrezi pe proiecte personale.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Romantismul este un subiect central în sezonul Capricornului. Luna în Vărsător îți oferă structură și claritate.

Luna în Pești aduce o perspectivă nouă asupra relațiilor, iar weekendul se anunță intens și emoționant, cu mai multă deschidere spre iubire și conexiuni profunde.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Energia Capricornului îți mută atenția către casă și familie. Luna în Vărsător îți dă încredere în obiectivele tale.

Joi și vineri sunt zile de vindecare emoțională și autoînțelegere. Weekendul, cu Luna în Berbec, favorizează colaborările și relațiile motivante.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Sezonul Capricornului îți aduce idei noi și perspective proaspete. Luna în Vărsător te ajută să preiei inițiativa.

Luna în Pești favorizează flirtul și relațiile, iar în weekend vei fi mai atent la rutină și organizare.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Soarele în Capricorn te face mai atent la bani și la modul în care îți gestionezi resursele.

Marte în Capricorn te motivează să îți dezvolți abilitățile. Luna în Pești îți aduce focus pe casă și stabilitate, iar weekendul îți oferă inspirație prin oamenii din jur.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

La mulți ani! Este sezonul tău și o perioadă extrem de puternică. Marte în zodia ta îți oferă curaj și inițiativă.

Luna în Vărsător te ajută să te concentrezi pe muncă, iar Luna în Pești favorizează colaborările și finalizarea proiectelor. Weekendul este perfect pentru răsfăț și recompensarea eforturilor depuse.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Săptămâna aceasta este despre odihnă și reîncărcare. Luna în zodia ta te ajută să te reconectezi cu visurile tale.

Luna în Pești îți deschide mintea către idei noi, iar weekendul aduce claritate și optimism.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Soarele în Capricorn îți activează viața socială. La începutul săptămânii, ai nevoie de limite clare și de timp pentru tine.

De joi, Luna în zodia ta te face mai activ și mai concentrat pe proiecte creative. Weekendul îți aduce o nouă perspectivă asupra valorii tale personale.