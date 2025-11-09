Zodiacul săptămânii 10-16 noiembrie 2025: Săptămână decisivă pentru relații

O săptămână de aer proaspăt în plin sezon intens de Scorpion

Săptămâna 10 – 16 noiembrie 2025 vine ca o gură de aer proaspăt. După o perioadă încărcată emoțional sub influența Scorpionului, Universul pare să ne ofere o pauză binevenită, în care să ne reconectăm cu propriul ritm, cu cei din jur și cu visurile noastre.

Luna în Leu deschide săptămâna cu un strop de curaj și autoexprimare, iar pe 12 noiembrie intră în Fecioară, moment în care organizarea și spiritul analitic ne ajută să fim mai eficienți. Finalul de săptămână vine cu Luna în Balanță, ideală pentru iubire, relații armonioase și dialog.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Creativitate și claritate în relații

Începutul săptămânii îți reaprinde pofta de a crea, de a ieși în evidență. Luna în Leu îți oferă carismă și te ajută să vezi ce anume îți aduce bucurie. De miercuri, Fecioara îți pune lupa pe proiecte și colaborări. Weekendul e perfect pentru reconciliere sau declarații, dacă e cazul.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Ai nevoie de răbdare și odihnă

Dacă simți că lucrurile te copleșesc, ia-o mai ușor la început de săptămână. Luna în Leu te îndeamnă să ai grijă de tine. De miercuri, e o perioadă bună pentru a socializa sau a petrece timp prețios cu partenerul. La final de săptămână apar chestiuni legate de responsabilități și organizare.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Vocea ta contează

Luna în Leu te invită să-ți spui părerea cu încredere, poate chiar să conduci o discuție sau un grup. De miercuri, ai ocazia să te concentrezi pe muncă, proiecte serioase și rezolvarea problemelor practice. Planificarea pentru viitor îți este favorizată la final de săptămână.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Gânduri legate de bani și siguranță

Începutul săptămânii scoate în evidență chestiuni financiare. Vei simți poate o nevoie de a face ordine în buget sau de a reduce cheltuielile. Luna în Fecioară aduce discuții utile, iar finalul de săptămână îți face bine pentru liniște interioară și idei noi.

Leu (23 iulie – 22 august)

Carismă la maximum

Ești în centrul atenției la începutul săptămânii — radiezi și inspiri. De miercuri, Luna în Fecioară te ajută să pui ordine în proiecte și să-ți rafinezi ideile. În weekend, aplici farmecul și în relații, fie ele profesionale sau personale. O perioadă excelentă pentru conexiuni.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Odihnă și revenire în forță

Primele zile îți cer să încetinești și să te odihnești. Nu forța lucrurile. De miercuri, Luna în semnul tău te aduce pe teren, plină de idei, logică și dedicare. E timpul să revizuiești și să ajustezi ce nu merge. Weekendul îți aduce inspirație creativă sau un strop de romantism.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Socializare și legături sincere

Începi săptămâna cu energie, chef de ieșit, prieteni și poate chiar evenimente. De miercuri te axezi pe muncă, analiză și rafinarea unui proiect mai mare. În weekend, Luna ajunge în semnul tău, ceea ce îți aduce o doză serioasă de inspirație și dorință de schimbare.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ascensiune profesională pe radar

Săptămâna aceasta te împinge spre ambiție și reevaluare profesională. Poți face pași serioși în carieră, dar încearcă să rămâi flexibil(ă), pentru că Mercur retrogradează. De miercuri, organizezi — de vineri până duminică, îți pui ordine în suflet și familie.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Curiozitate renăscută

Ai chef să înveți — poate un curs nou, un hobby special sau o carte care te inspiră. De miercuri, Luna în Fecioară te ajută să materializezi ce plănuiai de ceva timp. În weekend, conexiunile cu oameni cu interese comune îți fac bine.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Transformare personală în plină desfășurare

Primele zile ale săptămânii scot în evidență latura ta de lider și te împing spre gestionarea unor responsabilități majore. Mijlocul săptămânii aduce nevoia de explorare: poate chiar de... călătorii. În weekend revin în prim-plan parteneriatele și capacitatea ta de a negocia.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Reevaluarea relațiilor

Pluto te pune în fața oglinzii, iar Luna în Leu îți arată cum te raportezi la ceilalți. Dacă ai fost prea rigid(ă), e momentul să te deschizi. De miercuri, conectează-te la profunzimi emoționale. Finalul de săptămână aduce optimism și idei pentru un viitor mai echilibrat.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Ai grijă de tine și de sufletul tău

La început de săptămână, îți poți regăsi echilibrul prin activități plăcute, relaxante. De miercuri, Luna în Fecioară te sprijină în relații — fie că e vorba de muncă sau dragoste. În weekend, ascultă-ți intuiția: va șterge din cale tot ce bloca fluxul emoțional în ultima vreme.