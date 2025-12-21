Zodii care se căsătoresc în 2026: cine își întâlnește sufletul pereche

Potrivit astrologului Elizabeth Brobeck, trei semne zodiacale au șanse foarte mari să întâlnească persoana alături de care se vor căsători, fie că este vorba despre cineva cunoscut deja sau despre o întâlnire complet neașteptată, scrie yourtango.com.

După dezamăgiri și relații care nu au funcționat, 2026 este anul în care norocul în dragoste se întoarce. Universul pregătește conexiuni profunde, relații stabile și iubiri cu potențial pe termen lung.

♒ Vărsător

Pentru Vărsători, dragostea nu a fost întotdeauna o prioritate, însă acest lucru se schimbă radical. „2026 va fi unul dintre cei mai puternici ani pentru viața ta amoroasă din următorii 12 ani”, spune Elizabeth Brobeck.

În acest an, în viața ta vor intra mulți oameni noi — prieteni, cunoștințe, potențiali parteneri — iar printre ei se află și persoana destinată să-ți devină soț sau soție. Viața ta sentimentală va trece printr-o transformare spectaculoasă.

Deși ai tendința să te retragi în zona de confort, astrologii te sfătuiesc să ieși, să socializezi și să fii deschis. O simplă invitație acceptată sau o întâlnire aparent banală poate schimba totul.

♐ Săgetător

Pentru Săgetători, 2026 aduce un adevărat upgrade în dragoste. „Vei intra mai ușor în relații, iar de data aceasta nu vor mai fi relații pasagere”, explică astrologul.

Persoana pe care o vei întâlni în 2026 va fi diferită de tot ce ai trăit până acum: poate mai nonconformistă, mai excentrică sau cu o viziune complet nouă asupra vieții. Tocmai această diferență te va face să te atașezi profund.

Chiar dacă ești cunoscut pentru spiritul tău liber, această relație te-ar putea face să privești căsătoria cu alți ochi. Nu este exclus ca povestea de iubire începută în 2026 să ducă direct la altar.

♌ Leu

Pentru Lei, 2026 este anul destinului în dragoste. „Îți vei întâlni destinul karmic în ceea ce privește relațiile pe termen lung”, afirmă Elizabeth Brobeck.

Tot ce ți-ai dorit vreodată de la viața sentimentală începe să prindă contur. Energia pozitivă nu se limitează doar la dragoste, ci se răsfrânge asupra tuturor relațiilor tale — de familie, prietenie și colaborare.

Totuși, astrologii te sfătuiesc să fii atent. Chiar dacă tentația de a te îndrăgosti rapid este mare, este important să cunoști bine persoana, să verifici compatibilitatea și să nu te grăbești. Dacă ești deschis și sincer, persoana potrivită te va găsi exact la momentul potrivit.