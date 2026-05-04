Zodiile chinezești favorizate de destin între 4 și 10 mai 2026

După energia Lunii Pline, drumul către succes devine mai clar. Primele zile ale săptămânii aduc oportunități de a ajuta și de a colabora, iar influența Lunii și a energiei Dragonului de Apă îi îndeamnă pe nativi să își urmeze instinctele.

Mijlocul săptămânii este ideal pentru decizii importante și clarificări, iar finalul aduce eliberare de lucruri inutile și pregătirea pentru un nou început.

Cal

Pentru nativii Cal, norocul vine din organizare și disciplină. Este momentul să aduci ordine în haos și să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat.

La începutul săptămânii, alegi să te concentrezi pe un singur obiectiv și îl duci la bun sfârșit. Miercuri este o zi bună pentru reevaluarea relațiilor și pentru a decide cine merită loialitatea ta.

Pe 7 mai, un proiect sau o relație începe să evolueze pozitiv. Weekendul aduce relaxare și oportunitatea de a descoperi lucruri noi — inclusiv o achiziție dorită pentru casă.

Șobolan

Pentru Șobolani, prosperitatea vine prin oameni și conexiuni. Este o săptămână în care înveți să ai mai multă încredere în tine.

Miercuri apare o decizie importantă care îți testează rezistența. Odată ce alegi direcția corectă, joi apar și resursele necesare pentru a merge mai departe.

Pe 8 mai, o problemă care te-a preocupat se rezolvă, aducând ușurare. Sâmbătă este potrivită pentru rezolvarea lucrurilor practice, iar duminica trebuie dedicată relaxării și echilibrului interior.

Mistreț

Pentru nativii Mistreț, bunătatea este cheia succesului în această săptămână. Atragi oameni care te tratează exact așa cum îți dorești.

La începutul săptămânii, rutina ta te aduce în contact cu o persoană care te poate ajuta neașteptat. Descoperi informații valoroase care merită explorate.

Pe 8 mai, ai ocazia să închizi un capitol important — fie că este vorba despre o datorie, un proiect sau o situație personală. Finalul săptămânii este ideal pentru organizare și dezvoltare personală.

Este posibil să reiei legătura cu o persoană din trecut, iar această reconectare poate fi benefică pentru tine.