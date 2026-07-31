AI începe să ia locul oamenilor. Amazon închide o platformă folosită de milioane de freelanceri

Platforma Mechanical Turk a fost lansată în 2005 și a devenit un punct de referință pentru milioane de persoane care câștigau bani efectuând sarcini simple, precum etichetarea imaginilor, introducerea de date, redactarea de texte sau traduceri, scrie Il Post.

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Multe dintre activitățile pentru care companiile apelau la freelanceri sunt realizate astăzi direct de modele AI. Studiile arată că încă din primele luni după lansarea ChatGPT, între o treime și aproape jumătate dintre colaboratorii Mechanical Turk foloseau deja inteligența artificială pentru a-și termina mai repede sarcinile. În prezent, proporția a ajuns la aproximativ 80%. În același timp, numărul ofertelor pentru redactare, traduceri și alte activități repetitive a scăzut considerabil, deoarece firmele preferă să folosească direct instrumente AI.

Schimbările nu afectează doar Mechanical Turk. Platforme precum Upwork și Fiverr au devenit mult mai competitive, iar inteligența artificială permite freelancerilor din orice țară să lucreze pentru clienți din întreaga lume, indiferent de limba vorbită. În plus, atât candidații, cât și angajatorii folosesc tot mai des programe automate care citesc anunțurile și trimit oferte fără intervenție umană, ceea ce face piața mai aglomerată și reduce șansele de negociere pentru freelanceri.

Transformările au ajuns și la companiile care administrează aceste platforme. Fiverr a lansat propriile instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a automatiza o parte din activitatea freelancerilor, iar în 2025 compania a concediat aproximativ 30% dintre angajați, invocând necesitatea unei structuri mai eficiente și orientate către AI.

Ironia este că Mechanical Turk a fost creat tocmai pentru a furniza muncă umană necesară dezvoltării algoritmilor. Astăzi, aceeași platformă continuă să ofere date folosite la antrenarea sistemelor de inteligență artificială, însă multe dintre sarcinile pe care le realiza odinioară sunt executate chiar de AI. Specialiștii spun că tendința nu înseamnă dispariția freelancingului, ci o schimbare profundă a pieței. Cererea se mută de la activități repetitive către proiecte complexe, unde companiile caută specialiști cu experiență și competențe pe care inteligența artificială nu le poate înlocui complet.

(sursa: Mediafax)