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Jurnalul Timp liber Postul Adormirii Maicii Domnului. Rânduiala bisericească și când este dezlegare la pește

Postul Adormirii Maicii Domnului. Rânduiala bisericească și când este dezlegare la pește

de Redacția Jurnalul Publicat la 31 Iul 2026 12:30 Modificat la 31 Iul 2026 12:30
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Postul Adormirii Maicii Domnului. Rânduiala bisericească și când este dezlegare la pește
Praznicul Adormirii Maicii Domnului are loc pe 15 august.

Postul Adormirii Maicii Domnului începe pe 31 iulie  și se va încheia pe 14 august, în ajun. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt chemați la rugăciune, post și reflecție spirituală, în pregătirea uneia dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria.

Biserica ortodoxă recomandă în această perioadă citirea zilnică a Paraclisului Maicii Domnului, precum și a altor rugăciuni dedicate Fecioarei Maria.

Cum se ține Postul Adormirii Maicii Domnului

Din punct de vedere alimentar, Postul Adormirii Maicii Domnului este mai ușor decât Postul Paștelui, dar mai aspru decât Postul Crăciunului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Conform rânduielilor cuprinse în Tipicul cel Mare și în Învățătura pentru posturi din Ceaslovul Mare, în zilele de luni, miercuri și vineri se recomandă ajunarea până la Ceasul al IX-lea, aproximativ ora 15:00, după care se consumă hrană uscată.

Marțea și joia sunt permise legumele fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica există dezlegare la untdelemn și vin. În ziua Schimbării la Față a Domnului, sărbătorită pe 6 august, credincioșii au dezlegare la pește, untdelemn și vin.

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Istoria Postului Adormirii Maicii Domnului

În primele secole ale creștinismului, acest post nu era respectat în aceeași formă în toate comunitățile creștine. În Antiohia, credincioșii posteau o singură zi, în legătură cu sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, în timp ce la Constantinopol perioada de post era de doar patru zile. Creștinii din Ierusalim țineau un post de opt zile.

Diferențele de practică au determinat Biserica ortodoxă să stabilească o rânduială comună. Astfel, Sinodul de la Constantinopol din anul 1166, convocat sub conducerea Patriarhului Luca Chrisoberg, a hotărât ca Postul Adormirii Maicii Domnului să înceapă la 1 august și să se încheie în dimineața zilei de 15 august, când începe sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, notează basilica.ro.

 

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