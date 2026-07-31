Aventură pe crestele munților cu KGM Torres Hybrid. SUV pentru drum lung, la consum redus

Caroseria masivă, liniile angulare și detaliile inspirate din lumea vehiculelor de teren lasă impresia unui SUV pregătit să iasă de pe asfalt la primul drum forestier. Aproape 700 de kilometri parcurși în două zile, de la TransBucegi și Cabana Bolboci, până la Corbii de Piatră, au arătat însă că adevărata lui specialitate nu este aventura extremă, ci eficiența pe șosea.

Industria auto pare să fi intrat într-o perioadă în care multe SUV-uri încep să semene între ele. Suprafețe rotunjite, faruri foarte înguste și grile aproape identice indiferent de marcă. Torres merge într-o direcție diferită. Caroseria este desenată cu muchii ferme și volume simple, fără artificii inutile. Privit din față, inspiră robustețe, iar profilul accentuează această impresie prin pasajele generoase ale roților și suprafețele verticale ale portierelor. Cei aproape 4,71 de metri lungime îl plasează în segmentul SUV-urilor medii, însă proporțiile îl fac să pară mai mare decât este în realitate. Designerii au introdus câteva elemente care trimit discret către lumea vehiculelor de teren, un fel de tribut pentru legendele de altădată: mânerele amplasate pe capotă sunt unele dintre ele. Nu au o funcție practică, ci una estetică. Același lucru se poate spune și despre desenul hayonului, care amintește de automobilele ce poartă roata de rezervă montată în exterior, chiar dacă aici soluția este doar stilistică, pentru că hayonul nu se deschide pe orizontală, ci tot pe verticală, doar că butonul este amplasat pe maneta pe care ești tentat să o tragi spre stânga sau dreapta. Torres nu copiază un model anume, dar este evident că designerii au vrut să creeze imaginea unui SUV care inspiră aventură încă din primul moment.

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Puterea din baterie

Primii kilometri ai testului au început în traficul obișnuit din București. La viteze reduse, sistemul hibrid își face imediat simțită prezența. Plecările de pe loc se fac aproape întotdeauna în modul electric, iar motorul pe benzină pornește discret, fără vibrații și fără schimbări bruște de comportament. DN1 este locul în care traficul alternează permanent între accelerări și frânări, iar sistemul hibrid profită de fiecare decelerare pentru a recupera energie. Nu este ceva ce observi pe ecranul central, ci mai degrabă în modul natural în care automobilul schimbă permanent între cele două surse de propulsie. Din Sinaia începe urcarea spre TransBucegi. Este unul dintre puținele drumuri din România unde poți întâlni într-o singură oră aproape toate tipurile de asfalt. Viraje largi, serpentine, porțiuni rapide, zone denivelate și diferențe importante de nivel. Pe astfel de trasee devine evident modul în care funcționează sistemul hibrid. Motorul electric intervine imediat atunci când accelerația este apăsată mai hotărât, iar reprizele sunt line, fără acea întârziere pe care uneori o întâlnești la motoarele turbo de cilindree redusă. Nu există senzația că transmisia caută permanent raportul potrivit, iar trecerea dintre propulsia electrică și cea termică se face aproape imperceptibil. Pe Platoul Bucegi, unde ritmul de deplasare este mai redus, Torres revine frecvent în modul electric. Nu mult, pentru că acumulatorul dedicat are o capacitate de doar 1,83 kWh Litiu-Fier-Fosfat. În coborârea spre Cabana Bolboci, sistemul începe să recupereze constant energie, transformând fiecare frânare într-o sursă de încărcare pentru bateria hibridă. Drumul spre Bolboci nu ridică probleme de aderență, dar pune la încercare suspensia. Asfaltul este peticit pe alocuri, iar denivelările apar fără avertisment, în plus am prins o ploaie deasă cu grindină care parcă anunța că a doua zi va face prăpăd în Bușteni. Reglajul suspensiei este orientat clar spre confort. Nu transmite șocuri în habitaclu și nici nu încearcă să dea impresia unui SUV sportiv. Caroseria se înclină firesc în virajele abordate mai alert, însă fără reacții bruște. Întoarcerea spre București a încheiat prima zi a testului cu o surpriză plăcută. Pe traseul Sinaia-București, computerul de bord indica un consum de aproximativ 5,4 l/100 km.

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Două motoare

Dacă prima zi a fost construită în jurul diferențelor de nivel și al unui traseu montan, a doua a mutat testul într-un decor complet diferit. Destinația a fost Corbii de Piatră, unul dintre cele mai vechi ansambluri rupestre din România, aflat în nordul județului Argeș. Traseul a însemnat aproximativ 145 km parcurși pe Autostrada A1, dus și întors, urmați de aproape 60 km de drumuri județene care șerpuiesc printre dealurile din zonă. Pe A1, Torres își schimbă ușor personalitatea față de ceea ce arătase în Bucegi. Suspensia continuă să privilegieze confortul, iar direcția rămâne ușoară și predictibilă. La viteza legală de autostradă, automobilul păstrează bine direcția, fără corecții permanente din volan, iar zgomotul aerodinamic rămâne suficient de bine controlat încât conversațiile dintre ocupanți să nu fie afectate. După ieșirea de pe autostradă începe însă terenul pe care sistemul hibrid îl valorifică cel mai bine. Drumurile dintre localitățile din jurul localității Corbii de Piatră alternează permanent între limite de 50, 70 și 90 km/h. Sunt urcări line, coborâri scurte, numeroase schimbări de ritm și suficiente momente în care ridici piciorul de pe accelerație. Exact aici motorul electric începe să lucreze aproape permanent în fundal, iar sistemul recuperează energie la fiecare decelerare. Pe un sector extraurban de aproximativ 50 km, computerul de bord a indicat un consum de 3,2 l/100 km. Este o valoare care nu trebuie interpretată ca un consum general al automobilului, ci ca rezultatul obținut pe acel traseu, în acele condiții de trafic și cu un stil de condus normal.

Motorul pe benzină și cel electric își împart sarcinile atât de discret încât, de cele mai multe ori, schimbarea dintre cele două trece neobservată. Și au multă putere. Cel pe benzină, de 1,5 litri turbo, dezvoltă 149 de cai putere și un cuplu de 220 Nm, iar cel electric o incredibilă forță de 130 kW și un cuplu 220 Nm, pentru o mașina de 1,67 de tone la gol.

Aspect de off-roader, limite de SUV

Privit din exterior, Torres lasă impresia că ar putea continua fără ezitare dincolo de capătul asfaltului. Garda la sol, pasajele pronunțate ale roților, consolele scurte și detaliile de design inspirate din lumea vehiculelor de teren creează exact această percepție. În realitate, modelul hibrid trebuie privit diferit. Torres Hybrid este echipat exclusiv cu tracțiune pe puntea față, iar acest lucru stabilește foarte clar limitele automobilului încă din momentul în care părăsești asfaltul. Asta nu înseamnă însă că primul drum forestier îi pune probleme. Dimpotrivă. Cu o gardă la sol de 180 mm, un unghi de atac de aproximativ 18,2 grade, un unghi de degajare de 21,7 grade și un unghi ventral de 15,8 grade, Torres poate aborda fără emoții drumurile forestiere, accesul către cabane, potecile pietruite sau rampele mai accentuate întâlnite în zonele turistice.

Spațiu pe săturate

După aproape 700 de kilometri petrecuți la volan, interiorul începe să fie evaluat altfel decât într-o prezentare statică din showroom. Nu mai contează doar dimensiunea ecranelor sau calitatea materialelor, ci felul în care toate acestea funcționează împreună după câteva ore de condus.

Torres adoptă o planșă de bord modernă, dominată de instrumentarul digital de 4,2 inchi și de ecranul multimedia de 12,5 inchi, însă fără să transforme habitaclul într-un exercițiu de minimalism dus la extrem. Poziția la volan se găsește ușor, iar suprafețele vitrate mari oferă o vizibilitate bună în toate direcțiile, aspect care se simte atât în oraș, cât și pe drumurile înguste din zona montană. Scaunele s-au dovedit unul dintre punctele forte ale mașinii. Reglajele permit găsirea rapidă a unei poziții confortabile, iar suspensia contribuie și ea la reducerea oboselii pe distanțe lungi. În spate, spațiul este suficient pentru doi adulți care călătoresc fără compromisuri, iar bancheta oferă o poziție naturală, inclusiv pe traseele lungi. Multimedia este ușor de înțeles încă din primii kilometri. Conectarea prin Android Auto sau Apple CarPlay se face rapid, iar meniurile sunt organizate logic, fără să oblige șoferul să caute prin submeniuri funcțiile utilizate frecvent. Prețul este de 27.818 euro cu TVA și discount promoțional.

Avantaje

consum

design exterior

confort și spațiu

Dezavantaje

nu este 4x4

nu are butoane fizice pentru climă

o singură motorizare

CIFRE

204 cai, puterea combinată a celor două motoare

160.000 garanția pentru sistemul hibrid

703 litri capacitatea portbagajului