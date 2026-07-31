Omul care a scris "biblia" internetului, îngrozit: Social media e cel mai rău lucru din ultimii 40 de ani

Astăzi, la 77 de ani, Krug spune, într-un interviu acordat Business Insider, că social media este cel mai dăunător fenomen apărut în ultimele patru decenii.

Filosofia care a construit internetul modern

Cartea lui Krug a devenit un reper pentru designerii web, vândută în peste 700.000 de exemplare, în 15 limbi, și predată încă în cursuri universitare. Ideea centrală era simplă: utilizatorii nu trebuie puși în situația de a gândi când folosesc un site — totul trebuie să fie intuitiv, de la butonul "adaugă în coș" până la logo-ul care îți amintește unde te afli pe o pagină. Cartea a apărut cu patru ani înainte ca Mark Zuckerberg să pună bazele Facebook, într-o perioadă în care internetul de azi — cel care ține oamenii online ore în șir, fără să mai ridice privirea — era de neconceput.

De la "frictionless" la dependență

Krug distinge, în discuția cu jurnalistul, între două forme ale conceptului de experiență "fără fricțiuni". Prima este utilitatea reală — a face mai ușoare lucrurile pe care oricum trebuie să le facem, precum plata facturilor. A doua este manipularea în scop de profit: platforme concepute să te țină prins cât mai mult timp posibil, exact ca un jucător care agită un laser în fața unei pisici, pentru fiecare interacțiune generând venituri publicitare. Autorul respinge ideea că designerii de la Meta ar aplica principiile cărții sale atunci când construiesc scroll-ul infinit al Instagram — spune clar că, dacă ești designer UX, meseria ta presupune să aperi interesul utilizatorului, nu să-l exploatezi.

Ce ar schimba la rețelele sociale

Întrebat cum ar arăta o versiune ideală de social media, Krug propune limitarea numărului de urmăritori la 100, pentru a reduce viralitatea, și eliminarea algoritmilor care recomandă automat conținut video scurt — acesta ar trebui găsit doar prin căutare sau abonamente, nu livrat constant, în doze mari. El consideră că rețelele de socializare ar fi putut aduce beneficii reale societății, dar evoluția lor a mers într-o cu totul altă direcție.

Îngrijorarea pentru copii

Krug, care a copilărit într-o perioadă cu doar trei posturi TV disponibile, spune că e în mod special îngrijorat de impactul rețelelor sociale asupra copiilor de azi, subliniind că platformele sunt construite deliberat pentru a crea dependență, pentru că exact așa generează profit.

O carieră începută din întâmplare

Krug nu și-a propus să devină o autoritate în domeniul usability-ului. După o facultate de limba engleză, a lucrat ca proofreader, apoi a scris manuale tehnice timp de un deceniu, înainte de a intra în testarea de utilizabilitate pentru software enterprise. Cartea s-a născut dintr-o comandă a designerului Roger Black, care plănuia o serie de volume despre internet — Krug a primit un avans de 40.000 de dolari, sumă neobișnuit de mare pentru un autor tehnic nepublicat anterior. Volumul lui a fost singurul din serie care a ajuns vreodată pe rafturi.

Bilanțul de azi

Krug nu crede că internetul a devenit, per ansamblu, mai ușor de folosit față de anul 2000, când a scris cartea — accesul la lucruri esențiale, precum contactarea serviciului clienți sau anularea unui abonament, rămâne dificil, iar el se așteaptă ca inteligența artificială să agraveze problema, nu s-o rezolve. Autorul lucrează de cinci ani la o nouă ediție a cărții, pe care speră s-o finalizeze până la sfârșitul acestui an.

Sursă: Business Insider (interviu realizat de Henry Chandonnet).