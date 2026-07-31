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Incendiu puternic la o mare mănăstire din Neamț. Un bărbat a fost găsit carbonizat

de Redacția Jurnalul Publicat la 31 Iul 2026 07:27 Modificat la 31 Iul 2026 07:34
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Incendiu puternic la o mare mănăstire din Neamț. Un bărbat a fost găsit carbonizat
Sursa: Captura video Ziar Piatra Neamt

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la Mănăstirea Bisericani din județul Neamț.

UPDATE:

Pompierii au anunțat că în una dintre camerele afectate a fost găsită o persoană decedată. Surse locale susțin că este vorba de un bărbat care a fost găsit carbonizat.

ISU Neamț a transmis că incendiul a fost localizat și se lucrează la lichidarea acestuia.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care au cuprins clădirea cu arhiva, spațiile de cazare și cantina.

ISU Neamț a anunțat că echipaje din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț intervin la un incendiu produs într-o chilie de la Mănăstirea Bisericani.

Pompierii spun că incendiul se manifestă la o clădire pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

Clădirea găzduiește spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: incendiu manastire
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