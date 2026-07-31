Incendiu puternic la o mare mănăstire din Neamț. Un bărbat a fost găsit carbonizat

UPDATE:
Pompierii au anunțat că în una dintre camerele afectate a fost găsită o persoană decedată. Surse locale susțin că este vorba de un bărbat care a fost găsit carbonizat.
ISU Neamț a transmis că incendiul a fost localizat și se lucrează la lichidarea acestuia.
ȘTIREA INIȚIALĂ:
Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor care au cuprins clădirea cu arhiva, spațiile de cazare și cantina.
ISU Neamț a anunțat că echipaje din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț intervin la un incendiu produs într-o chilie de la Mănăstirea Bisericani.
Pompierii spun că incendiul se manifestă la o clădire pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.
Clădirea găzduiește spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare.
Intervenția pompierilor este în desfășurare.
(sursa: Mediafax)