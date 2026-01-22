Aparatul care a salvat o viață în spațiu: NASA dezvăluie detalii despre criza medicală de pe ISS

Cei patru membri ai misiunii au revenit pe Pământ săptămâna trecută, după o problemă medicală survenită la bord pe 7 ianuarie 2026. NASA nu a oferit detalii despre persoana afectată sau natura afecțiunii, invocând confidențialitatea. În cei 65 de ani de zboruri cu echipaj uman, aceasta este prima evacuare medicală realizată de agenție, scrie AP.

Astronautul Mike Fincke a precizat că aparatul de ecografie portabil, deja folosit pentru monitorizări de rutină în condiții de imponderabilitate, a jucat un rol crucial în evaluarea situației. El consideră că astfel de echipamente ar trebui să fie standard pe toate misiunile viitoare.

Deși ISS este pregătită pentru urgențe, resursele medicale sunt reduse comparativ cu cele disponibile pe Pământ. „Nu avem acces la aparatura avansată din spitale, iar instruirea medicală pre-lansare este vitală”, a spus Fincke. El a mai precizat că imprevizibilul rămâne o provocare în spațiul cosmic.

Comandanta capsulei SpaceX de întoarcere, Zena Cardman, a menționat că anularea unei ieșiri planificate în spațiu și evacuarea au fost măsuri necesare. „NASA a acționat corect, punând sănătatea echipajului pe primul loc”, a afirmat ea.

Astronautul japonez Kimiya Yui a arătat că incidentul evidențiază importanța pregătirii și adaptabilității în misiuni. „Putem gestiona situații dificile, iar lecțiile învățate vor fi utile pentru explorarea spațială cu echipaj uman”, a spus el.

Misiunea, programată inițial să dureze șase luni și jumătate, s-a încheiat cu peste o lună mai devreme. Echipajul a amerizat cu succes în Oceanul Pacific, lângă coasta Californiei.

NASA și SpaceX evaluează posibilitatea de a trimite mai devreme următorul echipaj spre ISS. Evenimentul readuce în atenție necesitatea echipamentelor medicale portabile și a procedurilor de urgență pentru misiuni îndelungate, inclusiv cele planificate către Lună și Marte.

