Consumul de energie ar putea exploda până în 2030 din cauza IA

Noua măsură vine în contextul în care cererea de electricitate este în continuă creștere, iar presiunea asupra rețelelor și resurselor devine tot mai mare.

Comisia Europeană pregătește un sistem comun de clasificare pentru centrele de date, cu scopul de a crește transparența în ceea ce privește consumul de energie și impactul asupra mediului. Textul este așteptat să fie aprobat în al doilea trimestru al anului, ca parte a unui viitor pachet european de eficiență energetică dedicat acestor infrastructuri, scrie El Economista.

Inițiativa răspunde preocupărilor legate de creșterea accelerată a activității digitale, de la cloud computing și streaming până la inteligență artificială, care pune presiune pe cererea de energie electrică, pe rețele, pe emisii și pe resurse critice, cum este apa. În acest context, Bruxelles-ul consideră că îmbunătățirea eficienței centrelor de date a devenit o chestiune de competitivitate industrială, securitate energetică și sustenabilitate.

Noul regulament este conceput ca a doua piesă majoră a unui cadru de reglementare pe care Uniunea Europeană a început să îl construiască în martie 2024. Atunci a fost adoptat Regulamentul delegat (UE) 2024/1364, care a instituit o bază de date europeană a centrelor de date și un sistem armonizat pentru raportarea informațiilor tehnice și a indicatorilor cheie de performanță. Acest prim pas a permis standardizarea colectării datelor în întreaga Uniune, iar acum Comisia vrea să utilizeze aceste informații pentru a dezvolta o clasificare clară.

Propunerea prevede că ratingul va fi afișat prin intermediul unor etichete electronice generate automat de baza de date europeană. Oficialii susțin că această schemă va permite comparații între instalații din aceeași regiune, va stimula proiecte noi, mai eficiente și va promova îmbunătățiri operaționale care reduc consumul de energie și apă. În același timp, inițiativa urmărește să încurajeze integrarea surselor de energie regenerabilă, utilizarea căldurii reziduale și o relație mai flexibilă între aceste infrastructuri și rețelele energetice.

Nucleul sistemului va fi o scală de evaluare de la A la G, bazată pe doi indicatori principali: eficiența energetică și consumul de apă. Ratingul energetic se va baza pe indicatorul PUE (Eficiența Consumului de Energie), instalațiile primind cel mai mare calificativ, A, dacă au un PUE de 1,15 sau mai mic, în timp ce cele care depășesc 1,9 vor primi calificativul G. În paralel, eficiența consumului de apă va fi măsurată prin indicatorul WUE, unde A va corespunde instalațiilor cu un nivel de 0,1 sau mai mic, iar G celor care depășesc 1,0.

Eticheta nu va include doar o simplă notă. Designul planificat va conține informații suplimentare, precum numele centrului de date, operatorul, locația, dimensiunea, data punerii în funcțiune și un cod QR. De asemenea, vor fi incluse date despre proporția de energie regenerabilă utilizată, capacitatea centrului de a sprijini rețeaua electrică, potențialul de reutilizare a căldurii reziduale și condițiile climatice ale amplasamentului, cum ar fi numărul de zile de răcire. Bruxelles-ul vrea astfel să creeze o etichetă vizuală standardizată la nivelul întregii Uniuni Europene, care să permită o comparație rapidă a performanței de mediu.

Regulamentul prevede că primele etichete vor fi emise începând cu 15 august 2027, cu actualizări anuale ulterioare. Valabilitatea standard a fiecărei etichete va fi de 12 luni, deși sistemul permite o anumită flexibilitate în cazul în care statele membre nu finalizează la timp validarea informațiilor furnizate de operatori.

Conform documentației europene privind performanța energetică a centrelor de date, viitorul pachet de eficiență va include și evaluarea datelor deja raportate de sector, precum și demararea lucrărilor pentru stabilirea unor standarde minime de performanță la nivelul Uniunii. Această foaie de parcurs se va intersecta cu viitoarea legislație privind cloud computing-ul și inteligența artificială, dar și cu strategia europeană pentru digitalizarea energiei.

Comisia atrage atenția că centrele de date reprezintă în prezent aproximativ 1,5% din consumul anual global de energie electrică, echivalentul a circa 415 TWh, și avertizează că această cifră s-ar putea dubla până la 945 TWh până în 2030, pe fondul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale.

Uniunea Europeană încearcă astfel să prevină ca această competiție pentru atragerea investițiilor digitale și a puterii de calcul să ducă la o expansiune opacă, dezordonată și ineficientă.

În paralel, unele state membre încep deja să adopte măsuri proprii. Spania a făcut un pas înainte la nivel național, după ce Ministerul Tranziției Ecologice a aprobat noi obligații privind transparența, eficiența și sustenabilitatea acestor instalații, conturând unul dintre cele mai avansate cadre din Uniunea Europeană în acest domeniu.

(sursa: Mediafax)