Cum ar putea oamenii să prevină valurile de căldură? Tehnologia care va schimba vremea

Conceptul vizează utilizarea unor tehnici de modificare a vremii pentru a reduce impactul valurilor de căldură și al altor fenomene extreme.

Însămânțarea norilor

Potrivit studiului, metoda ar presupune utilizarea controlată a însămânțării norilor (cloud seeding), aplicată în momente strategice, înaintea producerii unor episoade meteoextreme. Scopul ar fi ghidarea sau influențarea sistemelor atmosferice astfel încât să se diminueze intensitatea fenomenelor precum caniculele, uraganele sau așa-numitele „râuri atmosferice”.

Cercetătorii susțin că astfel de intervenții, dacă ar fi aplicate corect, ar putea contribui la reducerea riscului de dezastre climatice.

Însămânțarea norilor este o tehnică de geoinginerie deja folosită în peste 50 de țări, inclusiv Statele Unite și Emiratele Arabe Unite. Procedeul constă în introducerea de substanțe, precum iodura de argint sau sarea în nori, pentru a stimula formarea precipitațiilor.

Acest proces poate fi realizat de la sol, din aeronave sau prin lansarea de rachete, iar în prezent este utilizat în special pentru creșterea precipitațiilor la nivel local.

Controverse și riscuri

Deși promițător în teorie, conceptul este privit cu rezerve de o parte a comunității științifice. Specialiștii avertizează că intervenția deliberată asupra vremii ridică probleme etice și geopolitice, întrucât modificările atmosferice dintr-o regiune pot avea efecte imprevizibile în alte zone.

„Schimbarea vremii într-o țară poate avea un impact major în alta. Vremea nu respectă granițe”, explică meteorologul Johan Jaques. Acesta a atras atenția că o utilizare necontrolată a tehnologiei ar putea genera tensiuni între state.

Simulări și rezultate teoretice

În cadrul cercetării, echipa a utilizat un model de inteligență artificială, denumit Aurora, capabil să realizeze prognoze meteo de înaltă rezoluție. Simulările au sugerat că intervențiile de tip cloud seeding, realizate înaintea unor fenomene extreme, ar putea influența traiectoria acestora.

Un exemplu menționat în studiu indică faptul că uraganul Sandy din 2012 ar fi putut fi deviat cu aproximativ 300 de mile, suficient pentru a evita impactul asupra orașului New York, cel puțin în scenariul modelat.

Deși rezultatele simulărilor deschid perspective noi în gestionarea dezastrelor climatice, cercetătorii subliniază că tehnologia se află într-un stadiu incipient, iar aplicarea sa la scară largă rămâne, deocamdată, ipotetică.

Specialiștii consideră că, în viitor, astfel de metode ar putea contribui la reducerea impactului fenomenelor meteorologice extreme, însă riscurile și implicațiile rămân semnificative și insuficient înțelese, potrivit a1.ro.