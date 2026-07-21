GRAMPET Group propune o soluție pentru evitarea insolvenței STB: compania este dispusă să renunțe la 90% din creanța acumulată

În ultimii șase ani, demersurile GRAMPET Group și ale Electroputere VFU Pașcani au avut un singur obiectiv: semnarea contractului atribuit în urma licitației din 2019 și construirea tramvaielor în România. Toate demersurile juridice au urmărit exclusiv respectarea rezultatului procedurii de achiziție și punerea în aplicare a hotărârilor definitive pronunțate în favoarea companiei.

Pentru a face posibilă realizarea acestui proiect strategic, GRAMPET Group este dispus să renunțe la 90% din creanța acumulată până la data încheierii unui acord, care în prezent a ajuns la valoarea de aproximativ 200 de milioane de euro, cu condiția identificării unei soluții care să permită demararea contractului și gestionarea sustenabilă a obligațiilor financiare ale STB, cu implicarea tuturor creditorilor relevanți.

Propunerea GRAMPET Group prevede:

semnarea contractului de achiziție pentru tramvaie, cu actualizarea valorii acestuia în funcție de rata inflației, pentru a reflecta evoluția costurilor intervenite de la lansarea procedurii, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile;

extinderea achiziției de tramvaie la numărul maxim permis de licitație, ceea ce ar reprezenta o oportunitate majoră pentru industria feroviară din România și pentru dezvoltarea transportului public urban.

Această propunere este însă condiționată de identificarea unei soluții similare și din partea instituțiilor statului. GRAMPET Group consideră că evitarea insolvenței STB nu poate depinde exclusiv de efortul unui grup privat și este firesc ca și ceilalți creditori importanți ai societății, inclusiv ANAF, Ministerul Finanțelor și celelalte instituții competente, să contribuie la identificarea unei soluții viabile, în limitele cadrului legal.

„Interesul nostru nu a fost niciodată executarea silită sau blocarea activității STB. De șase ani încercăm să punem în aplicare rezultatul unei licitații câștigate în mod legal și confirmate prin hotărâri judecătorești definitive. Înțelegem dificultatea situației financiare în care se află STB și impactul pe care o eventuală insolvență l-ar avea asupra transportului public din București. Tocmai de aceea, suntem pregătiți să renunțăm la 90% din creanța acumulată, pentru a face posibilă realizarea acestui proiect în România și producerea tramvaielor la Electroputere VFU Pașcani. Considerăm însă că salvarea STB trebuie să fie un efort comun, în care și instituțiile statului să își asume partea de responsabilitate.”, a declarat Gruia Stoica, președintele și fondatorul GRAMPET Group.

GRAMPET Group consideră că propunerea poate reprezenta baza unei soluții negociate, în beneficiul tuturor părților implicate și, în primul rând, al bucureștenilor care depind zilnic de funcționarea transportului public.

În acest context, grupul face apel la STB, Primăria Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București și autoritățile competente să analizeze cu celeritate această opțiune și să identifice, în limitele cadrului legal aplicabil, soluțiile necesare pentru evitarea intrării STB în insolvență și pentru asigurarea continuității serviciului public de transport.

Despre GRAMPET Group

GRAMPET Group este prima multinațională românească și un pionier în domeniul dezvoltării de soluții integrate de transport de marfă și logistică. Cu o activitate de peste 27 de ani pe piața locală și europeană – având afaceri în Germania, Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Moldova, Serbia, Grecia, Slovenia și Macedonia – GRAMPET este, astăzi, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est. Operează 450 de locomotive, 20.000 de vagoane și transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă. Deține cel mai mare operator de transport feroviar de marfă - Grup Feroviar Român, 4 fabrici în România și Ungaria, unde construiește, repară și modernizează vehicule feroviare și 5 terminale logistice, situate la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, precum și în nordul Bucureștiului.

Despre Electroputere VFU Pașcani

Cu o tradiție de peste 156 de ani, Electroputere VFU Pașcani, membră a GRAMPET Group, este un pilon important al industriei trenurilor de călători și un loc de excelență în fabricarea, modernizarea și întreținerea materialului rulant. De-a lungul timpului, grupul a investit peste 30 de milioane de euro în uzina de la Pașcani, cu scopul de a integra eficient noile tehnologii în activitatea sa și de a pregăti resursa umană de care dispune. Rezultatul acestor investiții se reflectă în proiectele de succes ale fabricii, un bun exemplu fiind chiar lansarea trenului LEON, un simbol al revitalizării industriei feroviare românești. Acesta este primul automotor DMU construit integral în România după mai bine de opt decenii, certificat CE și pregătit să circule în întreaga Europa.