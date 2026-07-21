Moment critic pentru e-commerce: Românii pun pauză cumpărăturilor online

Analiza arată că în primele 6 luni din 2026 valoarea vânzărilor a crescut cu 4% față de anul trecut, în timp ce numărul de comenzi a rămas constant.

Evoluția este însă diferențiată pe segmente. În timp ce unele categorii de produse înregistrează scăderi, altele au avut creșteri semnificative.

Cea mai puternică creștere a semestrului vine la categoria Electronice, Gadgets și Accesorii, cu o valoare a vânzărilor cu 42% mai mare și cu o creștere de 35% în ceea ce privește numărul de comenzi. „Creșterea vine simultan din mai mulți cumpărători și dintr-o valoarea medie a comenzii mai mare, ceea ce sugerează că achizițiile tehnologice au rămas prioritare chiar și într-un an de consum precaut. O parte din avans se poate explica prin cicluri de înlocuire amânate în 2025, când incertitudinea politică și fiscală a împins deciziile de achiziție mare spre 2026”, arată realizatorii studiului.

În domeniul Pharma, valoarea vânzărilor a crescut cu 26%, iar numărul de comenzi cu peste 30%, în timp ce prețul mediu al comenzii a scăzut ușor, de la 29 la 28 de euro.

Articolele sportive și Produsele alimentare au crescut cu peste 10% în valoare, susținute în principal de creșterea numărului de comenzi. Categoria Cărti&Muzică a avut o dinamică pozitivă comparabilă, o creștere de 16% în valoare, dar generată aproape integral de majorarea valorii medii a comenzii (+11%).

La polul opus, Beauty înregistrează cea mai mare scădere din semestru: 20% în valoare și 21% în număr de comenzi.

Articolele pentru copii au o traiectorie asemănătoare, cu o scădere de 8% ca valoare și cu 18% în ceea ce privește numărul de comenzi. Realizatorii analizei susțin că segmentul este cel mai probabil afectat de concurența puternică din partea platformelor non-EU.

Categoria Fashion a înregistrat o scădere de 1% ca valoare și de 2% ca număr de comenzi, în timp ce Home & deco are o creștere de aproape 4%.

Comanda medie în primul semestru al anului a fost de 57 de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut. Ritmul evoluției lunare a fost inegal: trimestrul întâi a debutat cu ianuarie în scădere, a revenit lent în februarie și martie, iar trimestrul al doilea a adus o accelerare vizibilă, culminând cu iunie.

„Datele confirmă ceea ce vedeam la începutul anului: piața nu mai crește uniform, crește selectiv. Pharma și electronicele au în comun faptul că cererea lor e susținută de o nevoie constantă. În categoriile în care cumpărarea rămâne o achiziție de impuls, ușor de amânat, cererea se comprimă. Vom vedea în trimestrul al treilea dacă semnalele de relaxare din iunie se transformă în cerere mai mare sau dacă polarizarea rămâne noua normalitate a pieței", spune Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro, compania care a realizat analiza.

Aceasta estimează că piața locală de eCommerce a depășit 8,1 miliarde de euro în 2025 și este estimată să treacă de 8,5 miliarde în 2026.

(sursa: Mediafax)