Ceai verde sau kombucha: Care este mai sănătos pentru consumul zilnic

Ceaiul verde, alegerea pentru consumul zilnic

Ceaiul verde nu conține zahăr, nu are calorii și oferă un aport constant de antioxidanți. Bogat în epigalocatechin galat (EGCG), acesta ajută la combaterea stresului oxidativ și a inflamației, protejând celulele organismului.

În plus, combinația dintre cafeină moderată și L-teanină ajută la menținerea unei energii stabile și a unei stări de alertă relaxată, fără efectele imprevizibile ale fermentației, specifice kombucha.

Beneficiile kombucha

Kombucha conține culturi vii, sau probiotice, care pot susține sănătatea digestivă și microbiomul intestinal. Procesul de fermentație produce acizi organici precum acid glucuronic, acetic și gluconic, ce contribuie la aroma acrișoară și la potențialele efecte detoxifiante, deși dovezile științifice privind detoxifierea nu sunt concludente.

Riscurile consumului zilnic de kombucha

Deși kombucha oferă probiotice, consumul zilnic poate aduce și dezavantaje:

Zahăr adăugat : Multe sortimente comerciale conțin 4–10 grame de zahăr pe cană, ceea ce poate reprezenta până la 40% din limita zilnică recomandată de ghidurile nutriționale.

Aciditate ridicată : Expunerea frecventă la băuturi acide poate eroda smalțul dinților.

Urme de alcool: Fermentația produce până la 0,5% alcool, ceea ce poate fi problematic pentru gravide sau persoane în recuperare.

Valori nutriționale

Caracteristică Ceai verde Kombucha Calorii 2 per cană 60 per 350 g Zahăr 0 g 15 g per 350 g Probiotice Nu Da (culturi vii) Cel mai bun moment de consum Dimineața sau după-amiaza În timpul sau după masă

Recomandările specialiștilor

Pentru hidratarea zilnică și un aport constant de antioxidanți, ceaiul verde este alegerea mai sigură.

Kombucha poate fi introdusă ocazional, pentru varietate și beneficii digestive, dar nu ar trebui să devină un obicei cotidian.

Combinația ideală este simplă: ceai verde pentru rutină zilnică și kombucha ca supliment probiotic ocazional. Astfel, poți beneficia de proprietățile ambelor băuturi, fără riscuri legate de zahăr sau aciditate, notează verywellhealth.com.