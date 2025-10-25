Meta înlocuiește oamenii cu IA pentru revizuirea confidențialității impuse de FTC

Michel Protti, directorul departamentului de confidențialitate și conformitate pentru produse al Meta, a anunțat miercuri concedierile membrilor departamentului de riscuri al companiei, potrivit unui raport al Business Insider.

Organizația de risc a Meta are sarcina de a evalua și documenta diverse riscuri legate de produse și funcții și de a se asigura că compania respectă reglementările autorităților de supraveghere din întreaga lume. Organizația a fost înființată după ce compania cunoscută anterior sub numele de Facebook a fost sancționată cu o amendă de 5 miliarde de dolari de către Comisia Federală pentru Comerț, ca parte a unei înțelegeri care impunea, de asemenea, gigantului social media să-și restructureze abordarea în materie de confidențialitate.

Reducerile de personal au loc în contextul unei restructurări organizaționale mai ample la Meta, inclusiv decizia de miercuri de a concedia aproximativ 600 de angajați care lucrează în unitatea de inteligență artificială Superintelligence Labs a companiei. Reducerile nu au afectat însă divizia de top TBD Labs a Meta din cadrul unității de inteligență artificială.

„Prin intermediul echipei noastre de risc și conformitate a produselor, am creat unul dintre cele mai sofisticate programe de conformitate din industrie pentru a ne ajuta să evaluăm produsele și caracteristicile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta într-un comunicat. „Efectuăm în mod regulat schimbări organizaționale și restructurăm echipa noastră pentru a reflecta maturitatea programului nostru și pentru a inova mai rapid, menținând în același timp standarde ridicate de conformitate”.

Meta l-a promovat pe Protti în funcția de director al programului de confidențialitate al companiei în 2019, în urma acordului cu FTC referitor la scandalul privind confidențialitatea datelor Cambridge Analytica.

Compania de social media a petrecut ultimul an dezvoltând tehnologia AI pentru a eficientiza gestionarea riscurilor. Purtătorul de cuvânt al Meta a declarat că sistemul de gestionare a riscurilor revizuit al companiei se bazează mai degrabă pe automatizarea de bază decât pe tehnologii AI de ultimă generație, care pot genera texte convingătoare pe baza unor instrucțiuni scrise.

Rob Sherman, vicepreședinte Meta pentru politici, a declarat într-o postare pe LinkedIn din luna iunie că compania „a creat un instrument care ajută echipele să identifice automat când cerințele legale și de politică se aplică anumitor produse”.

„Nu folosim IA pentru a lua decizii privind riscurile”, a scris Sherman. „În schimb, regulile sunt aplicate prin automatizare, reducând timpul pe care experții trebuie să îl aloce deciziilor ratificate și sporind în același timp fiabilitatea, deoarece există mai puține șanse de eroare umană”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)