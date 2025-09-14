Rețelele sociale implică riscuri care nu trebuie ignorate de către copii și adolescenți

Sondajul Young Life and Times din 2025 a identificat ca principale probleme postarea de materiale jignitoare, indecente sau obscene, distribuirea fără consimțământ a conținutului și hărțuirea online.

Cel puțin unul din cinci tineri a fost victima acestor comportamente.

Cercetarea arată că riscul este mai mare pentru femeile tinere, persoanele atrase de același sex, cele cu dizabilități sau boli cronice și tinerii din medii socio-economice defavorizate.

Un aspect surprinzător: în timp ce un sfert dintre tineri au identificat autorul ca fiind un străin, peste două treimi au raportat că persoana era cunoscută în viața reală. Aceștia includeau prieteni sau colegi (29%), alți tineri (17%) sau foști parteneri (15%).

Studiul relevă și dependența de rețelele sociale: peste trei sferturi dintre respondenți petrec zilnic cel puțin trei ore online, iar trei din zece dedică șase ore sau mai mult. Femeile tind să petreacă mai mult timp decât bărbații pe aceste platforme.

Cercetătorii au descoperit o legătură între timpul petrecut zilnic pe rețelele sociale și sănătatea mentală precară.

„Companiile de social media trebuie să ia în considerare modul în care caracteristicile aplicațiilor lor pot facilita comportamente ilegale și dăunătoare”, spune profesorul Michelle Butler de la Queen's University Belfast, care a condus studiul.

Ministrul sănătății, Mike Nesbitt, a declarat că este „profund angajat să se asigure că copiii și tinerii noștri sunt în siguranță în lumea digitală”, subliniind că „siguranța online nu este responsabilitatea unui singur grup”.

Ministrul Justiției, Naomi Long, a subliniat că „furnizorii de servicii online trebuie să se asigure că mecanismele lor de raportare sunt transparente și ușor accesibile”.

Studiul recomandă o mai mare sensibilizare în școli și acasă, cercetări suplimentare și monitorizarea algoritmilor generați de inteligența artificială.

Cercetarea a fost făcută pe 2.129 de tineri și vine după intrarea în vigoare a Legii privind siguranța online din Marea Britanie, care impune furnizorilor de servicii să protejeze utilizatorii, în special copiii, împotriva conținutului dăunător.

(sursa: Mediafax)