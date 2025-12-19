Un satelit SpaceX Starlink se prăbușește spre Pământ după ce s-a destrămat parțial în orbită

Incidentul a dus la pierderea comunicării cu nava spațială Starlink, care orbita la o altitudine de 418 kilometri, potrivit companiei.

Anomalia a dus la ventilarea rezervorului de propulsie, la o scădere rapidă a axei semi-majore cu aproximativ 4 kilometri și la eliberarea unui număr mic de obiecte cu viteză relativă redusă care pot fi urmărite, au declarat reprezentanții Starlink, conform space.com.

Descrierea sugerează că rezervorul de propulsie al satelitului s-ar fi putut rupe sau ar fi suferit un alt tip de avarie.

Traiectoria actuală a satelitului îl va plasa sub Stația Spațială Internațională, fără a prezenta niciun risc pentru laboratorul orbital sau echipajul său.

„În calitate de cel mai mare operator de constelații de sateliți din lume, suntem profund dedicați siguranței spațiale. Luăm aceste evenimente în serios. Inginerii noștri lucrează rapid pentru a identifica cauza principală și a atenua sursa anomaliei și sunt deja în proces de implementare a unui software pe vehiculele noastre care sporește protecția împotriva acestui tip de eveniment", au declarat reprezentanții Starlink.

Megaconstelația Starlink este de departe cea mai mare construită vreodată. În prezent, aceasta este formată din aproape 9.300 de sateliți activi, ceea ce înseamnă că SpaceX operează aproximativ 65% din toate navele spațiale funcționale care zboară în jurul Pământului.

Acest număr crește în permanență. SpaceX a lansat 122 de misiuni Starlink numai în acest an, trimițând peste 3.000 de sateliți pe orbita joasă a Pământului.

Sateliții Starlink au o durată de viață proiectată de aproximativ cinci ani. SpaceX îi scoate intenționat din orbită pe fiecare înainte ca aceștia să se strice. Navele spațiale Starlink evită potențialele coliziuni în mod autonom.

În primele șase luni ale anului 2025, sateliții Starlink au avut 145.000 de manevre de evitare. Media este de aproximativ patru pe navă spațială pe lună.

(sursa: Mediafax)