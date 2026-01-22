Starlink are concurență! Jeff Bezos lansează o rețea de peste 5.400 de sateliți pentru comunicații și centre de date

Noua constelație marchează intrarea oficială a Blue Origin pe piața comunicațiilor satelitare, dominată în prezent de rețeaua Starlink a SpaceX, compania rivalului Elon Musk.

Implementarea rețelei Blue Origin TeraWave este programată să înceapă în ultimul trimestru al anului 2027. Potrivit companiei, sistemul va oferi viteze de transfer de date de până la 6 terabiți pe secundă, oriunde pe glob, performanță posibilă datorită comunicațiilor optice între sateliți.

Spre deosebire de Starlink, Blue Origin TeraWave nu este destinată consumatorilor individuali. Rețeaua va deservi aproximativ 100.000 de clienți din zona business, guvernamentală și instituțională, fiind proiectată special pentru procesarea volumelor masive de date și pentru programe guvernamentale la scară largă.

Anunțul vine într-un moment în care industria spațială accelerează dezvoltarea centrelor de date în spațiu, menite să răspundă cererii tot mai mari generate de inteligența artificială. Procesarea AI pe Pământ presupune costuri energetice uriașe, iar soluțiile orbitale sunt văzute drept o alternativă viabilă pe termen lung.

În prezent, Starlink operează aproximativ 10.000 de sateliți și are peste șase milioane de clienți în cel puțin 140 de țări. Rețeaua SpaceX deservește consumatori, companii, guverne și agenții de securitate națională, prin varianta Starshield.

Blue Origin dezvoltă în paralel și rețeaua Amazon LEO, cunoscută anterior drept Proiectul Kuiper, care va include peste 3.200 de sateliți pentru furnizarea de internet comercial. Până acum, 180 de sateliți au fost deja plasați pe orbită.

Lansarea sateliților Blue Origin TeraWave va fi realizată, cel mai probabil, cu ajutorul rachetei reutilizabile New Glenn, care a fost lansată de două ori până în prezent. Aceasta va juca un rol-cheie în implementarea rapidă și eficientă a constelației.

Jeff Bezos estimează că, în următorii 10–20 de ani, centrele de date spațiale vor deveni o prezență obișnuită pe orbită, transformând fundamental infrastructura globală de comunicații.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)