Câinii albaștri din Cernobîl: o nouă enigmă biologică descoperită la 39 de ani după dezastru

Voluntarii care monitorizează zona de excludere de la Cernobîl au descoperit o colonie neobișnuită de câini cu blană de un albastru intens, potrivit Nexta. Fenomenul a stârnit interesul oamenilor de știință, care încearcă acum să afle dacă această transformare este rezultatul unei mutații genetice sau al unei reacții chimice provocate de mediul contaminat.

La aproape patru decenii de la explozia reactorului nuclear de la Cernobîl, cercetătorii au făcut o descoperire uluitoare: câini cu blana colorată în nuanțe vii de albastru au fost observați în zona de excludere. Voluntarii care lucrează în regiune au surprins imaginile cu animalele, care par perfect sănătoase și active, în ciuda aspectului neobișnuit.

Potrivit Daily Mail, specialiștii cred că nuanța nefirească a blănii ar putea fi cauzată de substanțele chimice sau de metalele grele din sol și din apele din apropiere. Totuși, nu este exclusă nici ipoteza unei mutații genetice apărute în urma expunerii îndelungate la radiații.

Studiile genetice anterioare au arătat că actualele populații de câini din Cernobîl sunt urmașii animalelor de companie abandonate în 1986, imediat după catastrofă. De-a lungul anilor, aceștia au dezvoltat o rezistență unică la radiații și substanțe toxice, adaptându-se unui mediu considerat letal pentru majoritatea speciilor.

Oamenii de știință investighează acum dacă apariția culorii albastre este rezultatul unei reacții chimice la contaminanții din zonă sau dacă natura a dat naștere unei noi adaptări biologice.