Cea mai puternică erupție solară din 2026. Care sunt efectele asupra Terrei?

Soarele a erupt într-un baraj neobosit de explozii solare puternice în ultimele 24 de ore, declanșând cel puțin 18 explozii de clasa M și trei explozii de clasa X, inclusiv o erupție de clasa X8.3 - cea mai puternică explozie solară din acest an.

Erupțiile solare sunt clasificate în funcție de intensitate de la A, B și C până la M și X, fiecare literă reprezentând o creștere de zece ori a energiei - ceea ce înseamnă că erupțiile de clasa X sunt cele mai puternice explozii pe care le poate produce soarele.

Vinovată este regiunea petelor solare 4366, o regiune activă volatilă care a crescut rapid în doar câteva zile. Avalanșa de activitate a început la sfârșitul lunii februarie și a continuat până pe 2 februarie, cu multiple erupții de clasa M și clasa X care au erupt în succesiune rapidă. Regiunea prolifică pare a fi departe de a fi terminată.

Erupția solară X8.3 a atins vârful la ora 18:57 EST (23:57 GMT) pe 1 februarie, declanșând o explozie de radiații ultraviolete și raze X extreme care au ionizat atmosfera superioară a Pământului. Erupția a declanșat puternice întreruperi radio R3 în anumite părți ale Pacificului de Sud, cu întreruperi radio pe unde scurte raportate în estul Australiei și Noii Zeelande, potrivit Centrului de Predicții Meteorologice Spațiale al NOAA.

Ce înseamnă pentru aurora boreală?

Oamenii de știință urmăresc îndeaproape semnele oricăror ejecții de masă coronală (CME) care ar putea urma acestor explozii puternice. Analizele timpurii ale unei CME legate de recenta erupție X8.3 sugerează că cea mai mare parte a materialului solar va trece probabil la nord și est de Pământ, fiind așteptată doar o posibilă lovitură oblică în jurul datei de 5 februarie, potrivit Centrului de Predicție a Vremii Spațiale al NOAA.

Dacă aceste impacturi oblice se materializează, ar putea crește pentru scurt timp activitatea geomagnetică și ar putea crește șansele de aurore la latitudini mari. Cu toate acestea, meteorologii subliniază că este prea devreme pentru a ști dacă condițiile vor fi favorabile deoarece depinde de viteza, direcția și orientarea magnetică a CME.

De asemenea, este posibil să mai apară și alte erupții. Pata solară AR4366 rămâne extrem de activă și continuă să se rotească într-o poziție orientată spre Pământ, crescând șansa ca viitoarele erupții să lanseze CME-uri mai direct spre planeta noastră. Meteorologii NOAA spun că se așteaptă la o activitate meteorologică spațială mai interesantă din această regiune în următoarele zile.

Ce este o erupție solară de clasa X?

Erupțiile solare sunt explozii puternice de la Soare care emit explozii intense de radiații electromagnetice. Acestea sunt clasificate în funcție de intensitate crescătoare, de la A, B, C și M până la X, fiecare literă reprezentând o creștere de zece ori a intensității.

Erupțiile de clasa X sunt cele mai puternice erupții, iar numărul care urmează după X indică cât de puternic este evenimentul, notează space.com.

