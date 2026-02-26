Rezultate LOTO 6/49 joi 26 februarie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 26 februarie 2026:

Loto 6 din 49: 35, 20, 12, 7, 9, 47

Joker: 39, 23, 15, 43, 36 +15

Loto 5 din 40: 14, 11, 30, 12, 9, 8

Noroc: 1, 3, 7, 3, 6, 3, 6

Noroc Plus: 0, 1, 7, 1, 3, 6

Super Noroc: 8, 5, 8, 7, 3, 4

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 553.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,06 milioane de lei (peste 994.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 301.500 de lei (peste 59.100 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 92.500 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,09 milioane de lei (peste 213.800 de euro) ), iar la categoria a II-a un report de peste 72.300 de lei (peste 14.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 61.600 de lei (peste 12.000 de euro).

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 51.461,52 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.