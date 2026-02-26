Cutremur în Vrancea, 26 februarie 2026: magnitudine 4,4

Cutremur de 4,4 în zona seismică Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter s-a produs joi seară, 26 februarie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 120 de kilometri și a fost resimțit în mai multe localități din sud-estul și centrul țării, fără a fi raportate pagube sau victime.

Potrivit datelor oficiale, seismul s-a produs la ora 19:21:51, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 4,4 și s-a produs la o adâncime de 120 de kilometri, caracteristică zonei seismice active din Carpații de Curbură.

„În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 120.0 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km V de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 76km N de Buzau, 83km S de Bacau, 86km SV de Barlad, 88km E de Brasov”, potrivit Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).