Cutremur în Vrancea, 26 februarie 2026: magnitudine 4,4

de Vali Deaconescu    |    26 Feb 2026   •   19:41
Sursa foto: INFP/Există câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le faci în cazul unui cutremur major.

Cutremur de 4,4 în zona seismică Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter s-a produs joi seară, 26 februarie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 120 de kilometri și a fost resimțit în mai multe localități din sud-estul și centrul țării, fără a fi raportate pagube sau victime.

Potrivit datelor oficiale, seismul s-a produs la ora 19:21:51, ora locală a României, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 4,4 și s-a produs la o adâncime de 120 de kilometri, caracteristică zonei seismice active din Carpații de Curbură.

„În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 120.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km V de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 76km N de Buzau, 83km S de Bacau, 86km SV de Barlad, 88km E de Brasov”, potrivit Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

 

