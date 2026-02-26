Dosarul The Buddhist: cum erau racolate, drogate și exploatate sexual tinerele într-un club din București

Dosarul șocant al clubului The Buddhist din București: tinere racolate, constrânse la prostituție și drogate pentru profit

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală din ancheta DIICOT privind activitatea clubului The Buddhist din Capitală. Potrivit procurorilor, tinerele erau atrase cu promisiuni false de dans și modeling, însă ajungeau să fie exploatate sexual, drogate și supuse unui sistem strict de control, menit să maximizeze profiturile unei rețele bine organizate.

Promisiuni de dans și modeling, realitate dură: prostituție forțată

Ancheta procurorilor DIICOT scoate la iveală un mecanism complex de recrutare și exploatare a tinerelor, care erau atrase la clubul The Buddhist cu promisiuni de câștiguri rapide din dans și modeling. În realitate, acestea ajungeau să fie obligate să întrețină relații sexuale cu clienții, sub presiunea unui sistem bine pus la punct, potrivit Observator.

Fetele erau chemate la interviuri informale și puse să semneze contracte fără a li se explica conținutul. Odată intrate în club, descopereau adevărata natură a activității, fiind constrânse să accepte camerele cu clienți pentru a-și putea câștiga existența.

Mărturia șocantă a unei victime: „Nu știam nimic din ce trebuie să fac”

Una dintre tinerele audiate le-a povestit anchetatorilor că s-a angajat la club în anul 2018, când avea doar 18 ani. A ajuns acolo după ce un prieten i-a dat numărul patronului, promițându-i câștiguri mari din dans.

La prima vizită, tânăra a observat imediat că în club se aflau zeci de femei îmbrăcate sumar și un număr similar de clienți. Deși inițial i s-a spus că va dansa, a realizat rapid că existau camere unde clientele mergeau cu bărbații.

„Din cauza faptului că nu aveam bani, m-am simțit nevoită să mă adaptez situației, deși nu știam nimic din ce trebuie să fac sau cum, nu știam nimic. Până în momentul respectiv, niciodată nu mai întreținusem relații sexuale contra cost.”

În aceeași noapte, în jurul orei 4 dimineața, a mers cu primul client și a primit 1.500 de lei, bani pe care i-a păstrat integral.

Cum funcționa sistemul de plată și control

Potrivit declarațiilor din dosar, accesul în club se făcea contra unei taxe de 200–300 de lei. Clienții erau apoi obligați să cumpere cocktailuri pentru fete, la fiecare 15 minute, în valoare de 120 de lei.

„Intrarea în club este liberă, în sensul că oricine de pe stradă poate intra, contra unui tarif de 200 sau 300 de lei, în funcție de decizia conducerii. Sistemul clubului impunea ca clienții care vor să petreacă timp cu fetele să plătească un cocktail la fiecare 15 minute, prețul acestuia fiind de 120 de lei. Clientul primește bon fiscal doar pentru băuturile care sunt plătite cu cardul. După fiecare băutură comandată, barmanul îi dă fetei un cartonaș, iar la finalul fiecărei seri, fetele trebuie să depună cartonașele la manageră. Fiecare fată trebuie să aibă minim 5 cartonașe pe seară. În caz contrar, este trecută pe minus în seara următoare, sau este obligată să plătească din banii câștigați în cameră. Eu așa am făcut vreo 3 luni de zile, zi de zi, adică am plătit din banii mei. Am plătit chiar și 20 de cocktailuri. De obicei, banii primiți de la clienți în camere, în urma întreținerii relațiilor sexuale rămân în integralitate fetelor. Există o excepție, în situația în care clientul a fost adus de bodyguardul zis Bandy. Dacă Bandy aduce clientul, el stabilește un procent împreună cu fata, în funcție de situație poate primi 30% sau 50% din banii fetelor.”, mai spune victima, potrivit rechizitoriului.

Fetele trebuiau să adune minimum cinci cartonașe pe seară, corespunzătoare băuturilor. Dacă nu reușeau, erau obligate să acopere diferența din banii câștigați în camere.

Droguri în club și metode de manipulare

Procurorii arată că tinerele erau și drogate. Substanțele erau aduse de bodyguard și vândute atât fetelor, cât și clienților. Consumul avea loc exclusiv în băi sau în camerele intime.

O altă victimă a relatat că, după câteva zile de la angajare, presiunile au crescut, fiind determinată să întrețină relații sexuale cu clienții. Aceasta a descris și un episod în care a fost drogată fără știrea ei, după ce a consumat un shot de tequila.

„După ce a consumat paharul de tequila, s-a simțit diferit față de cum se simțea de obicei când consumam alcool. S-a simțit foarte euforică și agitată în același timp.”

„În această dimineață, la momentul efectuării perchezițiilor, unul dintre suspecți a fost prins în flagrant în timp ce deținea asupra sa 17 doze de cocaină și la scurt timp după ce comercializase o doză unui client. La una dintre adresele percheziționate a fost găsită o altă cantitate, de aproximativ 1 kilogram substanță pulverulentă, posibil cocaină”.

Rețea organizată pe trei niveluri: conducere, administrare, execuție

DIICOT descrie o structură extrem de bine organizată, pe trei paliere: conducere, administrare și execuție. În vârful rețelei s-ar fi aflat actorul Vlad Marinescu, cunoscut pentru rolurile jucate în mai multe seriale TV, considerat principalul beneficiar al sumelor provenite din prostituție.

„Cercetările au stabilit că membrii grupării au obținut, până în luna februarie 2026, foloase materiale în cuantum de peste 19.500.000 lei, de pe urma practicării prostituției de către victimele grupului infracțional, precum și alte sume în numerar”.

Banii erau colectați prin intermediul Fundației Babylonia Solutions și transferați ulterior către firme controlate de membrii grupării, pentru a li se pierde urma.

„Normă” zilnică și presiune constantă asupra fetelor

Fetele aveau impusă o sumă minimă zilnică de aproximativ 600 de lei. Dacă nu reușeau să o atingă, diferența devenea datorie.

Potrivit procurorilor, acest mecanism forța indirect tinerele să accepte servicii sexuale, întrucât majoritatea clienților solicitau astfel de activități.

Întregul sistem era conceput pentru maximizarea profitului și disimularea provenienței banilor, printr-un circuit financiar sofisticat.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹