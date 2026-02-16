Cele două vârste la care corpul îmbătrânește brusc

Un studiu realizat în 2024 de Universitatea Stanford a urmărit schimbările celulare timp de șapte ani. Cercetătorii au monitorizat persoane cu vârste între 25 și 75 de ani. Rezultatele au arătat două vârfuri clare în procesul de îmbătrânire, scrie Daily Mail.

Profesorul Michael Snyder, expert în genetică, avertizează că trebuie să avem grijă de noi la aceste vârste critice. O alimentație sănătoasă și exercițiile fizice pot reduce impactul îmbătrânirii.

La 40 de ani, organismul începe să proceseze diferit grăsimile și zahărul. Metabolismul lipidic se schimbă, iar nivelul de colesterol crește. Acest lucru poate duce la boli cardiovasculare. În același timp, densitatea oaselor scade. Oasele devin mai fragile și riscul de fracturi crește. Cercetările arată că sănătatea oaselor atinge apogeul la 30 de ani, apoi intră în declin.

Până la 40% dintre persoanele peste 50 de ani pot dezvolta osteopenie. Aceasta este forma inițială a subțierii oaselor. Fără măsuri preventive, poate evolua către osteoporoză. Royal Osteoporosis Society atrage atenția că una din două femei și unul din cinci bărbați peste 50 de ani vor suferi fracturi. Este o criză de sănătate publică în creștere.

După 60 de ani, organismul procesează diferit carbohidrații. Riscul de diabet de tip 2 crește semnificativ. În prezent, 4,4 milioane de britanici au diabet, iar 1,2 milioane nu știu că suferă de această boală. Douglas Twenefour de la Diabetes UK spune că rezistența la insulină crește odată cu vârsta. Stilul sedentar și pierderea masei musculare agravează situația. Glucoza din sânge nu mai este absorbită eficient de celule.

Rinichii încep să funcționeze mai greu. Pierdem aproximativ 1% din funcția renală în fiecare an după 60 de ani. Diabetul este principala cauză a problemelor renale, iar hipertensiunea arterială crește riscurile.

Inima devine mai vulnerabilă. Arterele se înțepenesc și se îngustate din cauza acumulării de placă. Riscul de accident vascular cerebral crește considerabil.

Experții recomandă exerciții de forță cel puțin două zile pe săptămână. Acestea ajută la menținerea masei musculare și la controlul glicemiei. O alimentație bogată în calciu din produse lactate protejează oasele. Suplimentele de vitamina D sunt esențiale. Exercițiile de încărcare, cum ar fi săriturile, stimulează creșterea oaselor.

Reduceți carnea roșie și cea procesată la maximum 70 de grame pe zi. Faceți 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână. Renunțați la fumat și limitați alcoolul la maximum 14 unități săptămânal.

Controalele medicale regulate în aceste perioade critice pot preveni problemele grave de sănătate.

