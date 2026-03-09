3 zodii vor avea o săptămână mai ușoară, între 9 - 15 martie 2026

Jupiter a devenit retrograd pentru prima dată în noiembrie 2025. Când Jupiter este retrograd, adesea lucrăm la lucruri mai mult la nivel intern decât extern, rezolvându-ne problemele sau regândind încotro ne îndreptăm. Acum, că Jupiter este direct, este timpul să ne punem planurile în mișcare. Când Jupiter devine direct, vedem o creștere a optimismului și a expansiunii și adesea câștigăm în finanțe și noroc.

Desigur, Mercur este retrograd pentru încă două săptămâni, așa încât confuzia și neînțelegerea sunt încă prezente în stele pentru aceste semne astrologice până după această săptămână. Acesta este momentul să reflectați și să refaceți lucrurile înainte ca Mercur să revină la mersul direct. Nu fiți surprinși dacă doriți să vă reconectați cu cineva din trecut săptămâna aceasta. Toate acestea fac parte din ciclul lui Mercur, notează yourtango.com.

1. Săgetător

Săptămâna poate începe cu unele probleme serioase de comunicare și ați putea experimenta un conflict bazat pe ego cu altcineva semnificativ din viața dumneavoastră. Careul Lunii cu Marte și Mercur la începutul săptămânii, împreună cu Mercur retrograd, poate duce la frustrare și probleme de comunicare, așa că este important să fiți pe deplin conștienți de ce și cum le spuneți lucrurilor altora, mai ales când vine vorba de locul de muncă.

Vorbiți adesea din senin, dar aceasta este o săptămână pentru a vă atenua atitudinea. Folosiți discreția și amintiți-vă că nu trebuie neapărat să spuneți tot ce vă trece prin minte. Dacă nu înțelegi ce îți spun ceilalți, roagă-i să se explice mai bine.

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii, conjuncția Mercur-Marte poate fi dificilă. Deoarece este implicat Mercur retrograd, poate cauza și confuzie sau ai putea fi prea concentrat pe ego-ul tău. Desigur, acest lucru ar putea veni și de la o altă persoană către tine, așa că va trebui să fii atent în comunicarea cu ceilalți în această săptămână. Nu te lăsa prins în ego-ul sau opiniile tale. Și asta va trece, Săgetător, și totul va deveni mult mai ușor după această săptămână.

2. Capricorn

În această săptămână te confrunți cu unele probleme legate de comunicare și rezistența interioară la schimbare, în special în sectorul temelor din harta ta astrologică. Mercur este retrograd în casa a treia a ta, care guvernează comunicarea, iar săptămâna aceasta este însoțit de Soare și Marte. Acest lucru creează o cantitate mare de energie în casa a treia a ta și probabil vei întâlni și o oarecare furie.

Dacă întâmpini întârzieri sau neînțelegeri, tot ce poți face este să încerci să clarifici ce este important. În ceea ce privește întârzierile, urmărește lucrurile și reține că acestea fac pur și simplu parte din procesul retrograd din această săptămână. Deși pot exista întârzieri și neînțelegeri, acestea nu echivalează cu eșecul. S-ar putea să fie nevoie să fii puțin mai înțelegător în ceea ce privește problemele banale care îi implică pe ceilalți.

Cu Saturn și Neptun în casa a patra a ta, casa, și în opoziție cu casa a zecea a carierei, apare nevoia de a stabili noi limite în această săptămână sau pot exista unele dinamici nerezolvate la care s-ar putea să fie nevoie să cauți o soluție. Nu-i lăsa pe ceilalți în afara conversației. S-ar putea să fie nevoie să ceri claritate și transparență, dar totul devine mult mai ușor după această săptămână. Folosește răbdarea și nu încerca să rezolvi totul dintr-o dată. Te poți concentra mai bine adoptând o abordare pas cu pas.

3. Pești

Cu Mercur retrograd în casa întâi s-ar putea să simți că ești dezechilibrat mental și te confrunți cu o realitate neobișnuită în acest moment. Nu-ți place să nu știi ce urmează sau în ce direcție să mergi, dar totul devine mult mai ușor pentru tine după această săptămână.

Mercur retrograd este o perioadă de reflecție asupra vieții tale iar acesta nu este momentul să depășești limitele sau să începi ceva nou. Soarele din casa întâi pune lumina reflectoarelor asupra ta, iar Marte în casa întâi poate provoca o anumită doză de frustrare, mai ales spre sfârșitul săptămânii. Așadar, deși ar trebui să te concentrezi asupra ta, nimic nu este destul de clar săptămâna aceasta. Nu-ți face planuri solide pentru noi afaceri cât timp lucrurile sunt atât de neclare.

Încetinește ritmul și concentrează-te pe activitățile tale zilnice și pe ceea ce trebuie să realizezi săptămâna aceasta. Începe o listă și bifează-ți realizările în fiecare zi. Dacă ești agitat, fă o plimbare sau exerciții fizice pentru îngrijire personală. Toate acestea indică perioada în care ne aflăm și, dacă te concentrezi doar pe lucrurile necesare săptămâna aceasta, în loc de tot ceea ce aspiri să faci, vei fi mult mai bine. Restul poate veni mai târziu.