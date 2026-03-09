Scenariu alarmant: Motorina din România ar putea depăși 15 lei pe litru

Potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, dacă războiul continuă și transporturile prin Strâmtoarea Ormuz rămân afectate, motorina din România ar putea depăși chiar și 15 lei pe litru în următoarele luni.

Analiza ia în calcul evoluția principalelor variabile care influențează piața combustibililor: prețul petrolului Brent, cotațiile motorinei în hub-ul european ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerp), costurile logistice, cursul valutar și nivelul taxelor și accizelor din România.

De ce depinde prețul motorinei din România

Piața europeană a combustibililor funcționează pe baza unei relații relativ clare între mai multe elemente economice.

În mod normal, evoluția prețurilor urmează lanțul:

Petrol Brent → Motorină ARA → Motorină la pompă în România

Hub-ul ARA este principala referință europeană pentru produsele rafinate, iar fluctuațiile de preț din acest punct se transmit rapid în piețele regionale, inclusiv în România.

În prezent, prețul motorinei la pompă este influențat de:

prețul produsului rafinat din Europa

costurile logistice și de transport

marjele distribuitorilor

accizele și TVA-ul aplicate de stat.

Scenariile pentru următoarele trei luni

Analiza ia în calcul trei scenarii pentru perioada martie – mai 2026, în funcție de evoluția conflictului și de situația pieței energetice.

Scenariul pesimist

În cazul unei escaladări majore a conflictului, prețul motorinei ar putea crește exploziv.

motorina în Europa ar putea ajunge la aproximativ 2.850 USD pe tonă

prețul petrolului Brent ar putea urca până la 180 de dolari pe baril

în România, motorina ar putea ajunge la aproximativ 16,8 lei pe litru, aproape dublu față de nivelul actual.

Un astfel de scenariu ar putea apărea în cazul:

deficitului de motorină în Europa sancțiunilor suplimentare asupra produselor petroliere rusești opririlor neplanificate în rafinăriile europene creșterii cererii înaintea sezonului agricol și a transporturilor.

Scenariul mediu

Acesta este considerat cel mai realist scenariu în prezent.

În acest caz:

motorina ARA ar ajunge la aproximativ 2.350 USD pe tonă

petrolul Brent ar urca până la aproximativ 155 de dolari pe baril

motorina în România ar putea depăși 15 lei pe litru.

Acest scenariu reflectă o piață tensionată, dar funcțională, caracterizată de cerere sezonieră ridicată și stocuri relativ scăzute în Europa.

Scenariul optimist

În varianta cea mai favorabilă, stabilizarea pieței ar putea limita scumpirile.

Astfel:

motorina în Europa ar ajunge la aproximativ 1.850 USD pe tonă petrolul Brent ar putea ajunge la 130 de dolari pe baril motorina din România ar putea urca la aproximativ 11,5 lei pe litru.

Chiar și în acest scenariu optimist, combustibilii ar continua să se scumpească.

De ce este motorina mai volatilă decât benzina

Motorina reacționează mai puternic la șocurile din piața energetică decât benzina, deoarece:

cererea industrială și logistică este mai mare

stocurile sunt mai reduse

marjele de rafinare fluctuează mai puternic.

Un model statistic indică faptul că o creștere de 10% a petrolului Brent poate duce la o scumpire de 12–15% a motorinei în Europa și de aproximativ 8–10% la pompă în România.

Europa are un deficit structural de motorină

Un alt factor care împinge prețurile în sus este scăderea capacității de rafinare din Europa.

În ultimul deceniu:

mai multe rafinării au fost închise

unele unități au fost convertite pentru producția de biocombustibili

sancțiunile împotriva produselor rafinate rusești au eliminat o sursă majoră de aprovizionare.

Rezultatul este o piață europeană cu deficit structural de distilate medii, categoria în care intră motorina.

Potrivit estimărilor realizate de Asociația Energia Inteligentă, cea mai probabilă evoluție în următoarele trei luni ar indica un preț al petrolului de aproximativ 130 de dolari pe baril și un preț al motorinei în România în jurul valorii de 11,5 lei pe litru.

Totuși, evoluția depinde în mare măsură de situația geopolitică.

Dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică sau apar probleme logistice majore în transportul petrolului, scumpirile ar putea fi mult mai mari.

În aceste condiții, întrebarea nu mai este dacă motorina se va scumpi, ci cât de repede și cu cât vor crește prețurile combustibililor în România.