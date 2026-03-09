Iarna nu pleacă din România! Meteorologii anunță ninsori și temperaturi negative în a doua parte a lunii martie

Vremea se schimbă brusc în România: meteorologii avertizează că iarna poate reveni în martie

Primăvara a debutat cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei și cu cer senin în mare parte din țară. Totuși, meteorologii avertizează că situația s-ar putea schimba radical în următoarele săptămâni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, spre finalul lunii martie și în aprilie ar putea apărea o masă de aer rece care să aducă din nou temperaturi scăzute, îngheț, brume și chiar ninsori.

ANM: schimbare majoră a circulației atmosferice

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au explicat că actualul tipar atmosferic s-ar putea modifica semnificativ în a doua parte a primăverii timpurii.

„Tiparul de circulație atmosferică ar putea să se schimbe radical spre finalul luni martie și în aprilie. Încălzirea stratosferică majoră de la începutul lunii martie ar putea influența dinamnica atmosferică în următoarele săptămâni prin apariția configurațiilor de blocaj la latitudini nordice, iar asta însemnă că mase de aer rece vor fi împinse latitudinal spre sud”, au explicat meteorologii ANM într-o postare publicată pe Facebook, în care au prezentat estimarea sezonieră pentru perioada martie–mai.

Dacă acest scenariu se va confirma, temperaturile ar putea scădea semnificativ, iar în unele zone ar putea apărea înghețuri târzii, brume și chiar episoade de ninsoare.

Precipitații peste medie în aprilie

Meteorologii spun că schimbarea circulației atmosferice ar putea influența și traseul ciclonilor care ajung în Europa.

„Iar pe de altă parte ciclonii vor avea traiectorii mai sudice, inclusiv peste bazinul Mării Mediterane și vor fi episoade cu precipitații. Prezenta estimare indică precipitații peste mediia multianuală în aprilie, îndeosebi în sud, iar în luna mai în vest și nord-vest. Termic, chiar dacă în toate cele 3 luni de primăvara temperaturile estimate sunt fie apropiate de normal sau ușor peste, asta nu exclude posibilitatea pentru intervale cu vreme rece”, au precizat meteorologii.

Posibil episod de iarnă la mijlocul lunii martie

Potrivit specialiștilor, există posibilitatea ca iarna să revină temporar chiar în a doua jumătate a lunii martie. În acest scenariu, în București și în alte regiuni din sudul țării ar putea apărea ninsori și temperaturi negative.

Meteorologii indică intervalul 15–16 martie drept posibil moment al unei răciri accentuate, când valorile termice ar putea scădea semnificativ.

Această schimbare ar putea fi provocată de perturbații ciclonice provenite din Atlantic sau din zona Mediteranei ori de pătrunderea unor mase de aer rece din nordul Europei.

Fenomene meteo severe, greu de anticipat

Specialiștii ANM avertizează că unele fenomene meteo extreme pot apărea rapid și sunt greu de prognozat pe termen lung.

„Bineînțeles că episoadele de vreme severă care pot apărea ulterior (cantități importante de apă, intensificări puternice ale vântului, răciri bruște, ninsori sau chiar viscole), a căror durată de manifestare este foarte mică, nu pot fi anticipate decât cu câteva zile înainte de producere, adică cu prognoza pe scurtă durată.”

În zonele montane, meteorologii atrag atenția și asupra altor riscuri specifice sezonului de tranziție.

„Alte fenomene ce pot crea probleme în sezonul de tranziție în România ar fi avalanșele de la munte, mai ales atunci când avem straturi consistente de zăpadă, depuse succesiv de-a lungul iernii și care devin instabile sau inundațiile, atunci când încălzirea vremii se suprapune cu ploi importante și crește riscul de inundații tot în zonele montane și submontane”, explică meteorologii.

Vreme frumoasă în următoarele zile, dar cu vânt puternic

Până la posibila răcire, vremea va rămâne în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, spune directoarea de prognoză a ANM, Florinela Georgescu.

„De interes vor fi totuși intensificările vântului pentru partea de sud-vest a teritoriului, înțelegând prin aceasta partea de sud a Banatului, vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei, regiuni unde temporar vântul va avea viteze de 50-65km/h, iar în zona Carpaților Meridionali pot ajunge rafalele la 80km/h.”

Cel mai afectat de vânt puternic va fi județul Caraș-Severin, pentru care meteorologii au emis un cod galben de intensificări ale vântului.

Diferențe mari de temperatură între regiuni

În zilele următoare, valorile termice vor varia semnificativ între vestul și estul țării.

„Dacă în Banat, Crișana, Transilvania, ca și astăzi, așteptăm în zilele viitoare maxime care să urce până înspre 16-18 grade în schimb în Moldova, Dobrogea, Muntenia temperaturile maxime vor ajunge doar până la 10, 13-14 grade, cele mai scăzute valori sub influența Mării Negre în zona litorală”, a explicat Georgescu la Digi 24.

În timpul nopților, cele mai scăzute temperaturi vor fi în zonele depresionare, unde valorile pot coborî până la minus 6 sau minus 8 grade.

Meteorologii spun că posibilitatea unui nou episod de vreme rece nu este exclusă.