Clujeanul care a pus România pe coperta Nature Chemistry: Dr. Paul Nicu a reprodus „viața” în laborator

Cercetătorul clujean Paul Nicu, autor al unei descoperiri care deschide o nouă eră în știință

Studiul, realizat de o echipă internațională de cercetători, marchează un pas decisiv în înțelegerea mecanismelor fundamentale ale vieții, reușind să reproducă în laborator procese chimice similare celor care stau la baza organizării moleculelor vii.

„Viața”, recreată în laborator

Într-un experiment remarcabil, oamenii de știință au creat polimeri dinamici care pot trece, asemenea proteinelor naturale, de la o stare dezordonată la o formă elicoidală perfect ordonată – un adevărat „dans molecular” ce evocă însăși structura vieții.

Unicitatea descoperirii constă în caracterul reversibil al procesului: acești polimeri se pot dezorganiza și reconfigura în mod repetat, revenind la forma inițială. Este, practic, o demonstrație spectaculoasă de auto-reconstrucție moleculară, un ciclu complet care imită procesele regenerative din natură, scrie Autoritatea Națională pentru Cercetare.

Această performanță deschide noi direcții pentru dezvoltarea unei chimii sustenabile, capabilă să creeze materiale care se auto-organizează și se reciclează perfect – fără pierderi și fără deșeuri. Impactul potențial asupra industriei și mediului este uriaș, de la materiale biodegradabile și inteligente, până la sisteme care se pot autorepara la nivel microscopic.

Contribuția românească: Dr. Paul Nicu, expert în chimie computațională și chiralitate

România are un rol esențial în această reușită.

Dr. Paul Nicu, cercetător senior la Fundația Provitam și colaborator al Universității Babeș–Bolyai din Cluj-Napoca, a fost responsabil pentru simulările de mecanică cuantică care au confirmat mecanismele fizico-chimice observate în laborator.

Prin modelările sale, cercetătorul român a validat ipotezele experimentale, explicând în detaliu modul în care moleculele se pot organiza spontan și se pot „repara” singure.

Dr. Nicu este un nume de referință în domeniul chimiei computaționale și al spectroscopiei chiroptice, cu peste 20 de ani de experiență în cercetare.

El este autorul codului care calculează spectrele de dicroism circular vibrațional în pachetul internațional de programe Amsterdam Density Functional (ADF) – un instrument esențial pentru studiul compușilor chirali.

Recent, a introdus un nou protocol chiroptic asistat de inteligență artificială, care permite determinarea configurației absolute a moleculelor chirale cu o precizie superioară metodelor standard.

În prezent, este președintele Secției de Chiralitate a Societății pentru Spectroscopie Aplicată (SAS), și unul dintre puținii români implicați activ în comunitățile științifice internaționale de vârf.

Absolvent al Facultății de Fizică a Universității din București (promoția 2001), Paul Nicu și-a obținut doctoratul în Chimie Fizică la Vrije Universiteit Amsterdam, una dintre cele mai prestigioase universități europene în domeniul științelor exacte.

România, din nou pe harta științei mondiale

Publicarea pe coperta Nature Chemistry reprezintă o recunoaștere majoră a excelenței științifice românești și o dovadă că cercetarea din România poate concura cu succes la cel mai înalt nivel internațional.

Contribuția Dr. Paul Nicu este o demonstrație a faptului că rigoarea, creativitatea și perseverența pot transforma știința românească într-un reper global.

Lucrarea în care este coautor nu doar apropie lumea de înțelegerea originii vieții, ci și deschide calea către o nouă generație de materiale inteligente, inspirate de natură.