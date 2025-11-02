Descoperire istorică: Antibioticul care luptă cu superbacteriile ucigașe

Noul antibiotic, numit pre-metilenomicina C lactonă, a fost descoperit întâmplător când chimiștii experimentau cu metilenomicina A, un antibiotic binecunoscut utilizat de peste 50 de ani pentru tratarea infecțiilor bacteriene.

Compusul se formează în mod natural în timpul procesului de producere a metilenomicinei A și a fost descris de cercetători ca fiind „ascuns la vedere" - o substanță chimică intermediară care apare în timpul reacției chimice de sinteză, anunță The Telegraph.

La testare, medicamentul s-a dovedit a fi de aproape 100 de ori mai eficient împotriva speciilor bacteriene responsabile de două superbacterii majore: Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA) și Enterococcus rezistent la vancomicină (VRE).

Ambele afectează secțiile spitalelor și reprezintă un risc ridicat pentru pacienții fragili postoperator.

Încurajator este faptul că echipa de cercetători a găsit puține dovezi de rezistență bacteriană atunci când a testat noul antibiotic împotriva diverselor infecții.

Profesorul Greg Challis, unul dintre cercetătorii principali și expert în biologie chimică și sintetică, a explicat procesul: „Am făcut cercetare fundamentală, de bază, lucrând la un antibiotic descoperit cu mult timp în urmă și folosind metode genetice pentru a descoperi intermediarii din compoziția sa”.

”Imaginați-vă că construiți un model Lego. Putem îndepărta succesiv piesele Lego din antibioticul original până când ajungem la piesele individuale din care a fost construit", a ilustrat prof. Challis.

El a adăugat că „la o analiză mai atentă, este ceva ce ar trebui să anticipăm" și că sunt necesare mai multe teste aleatorii pentru a descoperi noi antibiotice.

Deși studiile preclinice nu au fost încă efectuate - ceea ce înseamnă că ar putea dura ani de zile până când antibioticul va fi disponibil pentru utilizare - descoperirea noului compus este un pas promițător în lupta împotriva rezistenței la antibiotice.

Descoperirea vine la doar o lună după ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că noile antibiotice nu sunt dezvoltate suficient de repede pentru a ține pasul cu răspândirea rapidă a superbacteriilor, care se estimează că vor ucide 10 milioane de oameni în fiecare an până în 2050.

