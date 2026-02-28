Trump: Vom continua atacurile atâta timp cât vrem

Trump a anunțat că „o mare parte” din conducerea iraniană a fost ucisă în atacurile americane și israeliene de sâmbătă.

Președintele SUA, Donald Trump a declarat pentru NBC News că el crede că „o mare parte” din conducerea iraniană a fost ucisă în atacurile americane și israeliene, anunță Al Jazeera.

Întrebat direct dacă el crede că liderii iranieni au fost uciși, Trump a răspuns: „O mare parte, da. Dar nu știm totul, dar o mare parte a fost ucisă. A fost un atac foarte puternic.”

El a mai spus că atacurile vor continua „atâta timp cât vrem”.

Trump a fost întrebat cine îl va înlocui pe liderul suprem al Iranului.

„Nu știu, dar la un moment dat mă vor suna să mă întrebe pe cine aș dori. Sunt doar puțin sarcastic când spun asta”, a răspuns Trump.

Sâmbătă seara, membrii cabinetului israelian au primit o actualizare oficială conform căreia Ali Khamenei a fost eliminat. Trupul lui Khamenei ar fi fost scos din ruinele palatului său, anunță presa israeliană. Anterior premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că există „semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile recente ale Israelului. Palatul liderului iranian a fost distrus în timpul atacurilor de sâmbătă dimineața.

Alte surse susțin că ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a informat câțiva oficiali de rang înalt din Washington că liderul Khamenei a fost eliminat. O imagine cu cadavrul lui Khamenei ar fi fost prezentată premierului Netanyahu și înalților oficiali ai sistemului de securitate, anunță Canal 12 Israel.

IDF afirmă că mai mulți lideri de rang înalt ai Iranului au fost uciși în loviturile SUA-Israel

Un purtător de cuvânt al Forțele de Apărare ale Israelului a declarat că „un număr de lideri dintre cei mai importanți ai Iran”, inclusiv comandantul Gărzile Revoluționare Islamice, ar fi fost „vizați” și uciși în loviturile aeriene desfășurate mai devreme astăzi.

Potrivit oficialului israelian, aproximativ 500 de ținte din Iran, considerate a fi creat „o amenințare existențială” la adresa Israelului, au fost lovite în cadrul operațiunii.

„Este acum o dovadă că nimeni nu va beneficia de impunitate dacă încearcă să atace poporul Israelului”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

În declarație nu a fost menționat liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, iar autoritățile iraniene nu au confirmat deocamdată informațiile privind pierderile la nivelul conducerii militare.

Oficialul IDF a transmis și un mesaj către populația israeliană, mulțumind pentru „reziliență și răbdare”, subliniind că securitatea cetățenilor rămâne „o prioritate absolută”.

Situația rămâne fluidă, iar evaluările sunt în curs, în lipsa unor confirmări independente sau a unei reacții oficiale din partea Teheranului.

(sursa: Mediafax)