Jurnalul.ro Sport Fotbal intern Superliga de fotbal: CFR Cluj a învins Farul Constanța

Superliga de fotbal: CFR Cluj a învins Farul Constanța

de Redacția Jurnalul    |    28 Feb 2026   •   22:11
Superliga de fotbal: CFR Cluj a învins Farul Constanța
Sursa foto: CFR Cluj și-a asigurat locul în play-off

CFR Cluj a învins sâmbătă Farul Constanța în deplasare. Partida a făcut parte din etapa a 29-a a Superligii de fotbal. În urma victoriei, clujenii s-au calificat în play-off.

Partida Farul-CFR s-a încheiat cu victoria oaspeților, 2-1. Scorul a fost deschis de atacantul Alibek Aliev în minutul 16, iar mijlocașul Karlo Muhar a făcut 2-0 în minutul 27. Gazdele au redus diferența în minutul 65 prin golul înscris de Alexandru Isfan

În urma acestui rezultat, CFR Cluj și-a asigurat locul în play-off. Cu o singură etapă înainte de play-off-ul unde se vor înjumătăți punctele, clujenii au 50 de puncte. Farul Constanța are 37 puncte și va juca în play-out.

Tot sâmbătă s-a desfășurat partida Universitatea Craiova-Metaloglobus București, scor 2-1. Vineri s-au desfășurat primele două meciuri ale etapei. U Cluj a învins Oțelul Galați, scor 4-0, iar FC Hermannstadt a trecut de FC Botoșani, scor 3-1.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Superliga CFR Cluj Farul Constanța
