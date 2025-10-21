Există Dumnezeu? Argumente științifice în sprijinul divinității

Deși mulți nu consideră că știința poate demonstra în mod clar existența unui Creator, matematicienii francezi Olivier Bonnassies și Michel-Yves Bollore, afirmă că știința „a devenit aliatul lui Dumnezeu”.

Bing Bang și ADN

În noua lor carte, aceștia analizează studii și teorii provenite de la peste 100 de cercetători și laureați ai Premiului Nobel, printre care și cele legate de Big Bang și descoperirea ADN-ului.

Ei susțin că anumite realizări științei pot fi interpretate ca indicii ale existenței unei ființe superioare.

„Este chiar atât de greu de conceput posibilitatea unui act creator în spatele Big Bang-ului? Big Bang-ul ne aduce față în față cu ideea lui Dumnezeu,” spun autorii.

Doi astronomi din New Jersey au descoperit, în 1965, radiația cosmică de fond (CMB), „strălucirea rămasă” de la nașterea Universului și care confirmă teoria Big Bang.

De asemenea, teoriile legate de ADN care dezvăluie existența legăturii între toate formele de viață de pe plantă sugerează, conform specialiștilor, intervenția divină în apariția vieții. În 1953, descoperirea structurii dublu-helix a ADN-ului a fost considerată un „miracol” de către cercetătorul Francis Crick, deși acesta era ateu.

Teoria relativității

Totodată, teoria relativității a lui Einstein este interpretată de unii specialiști ca o dovadă indirectă a existenței lui Dumnezeu. Aceasta evidențiază faptul că timpul, spațiul, materia și energia sunt interconectate.

Teoria susține că lumina este singura constantă a Universului iar celelalte sunt relative.

Fizica cuantică

Fenomenul numit încâlcire cuantică descrie cum două particule devin legate între ele fără contact fizic direct. Fizicianul francez Alain Aspect, laureat al Premiului Nobel, a demonstrat această interacțiune instantanee între două particule aflate la 12 metri distanță.

Astfel de experimente arată clar că „în interiorul fizicii există un alt nivel al realității”, scriu matematicienii francezi, potrivit a1.ro.