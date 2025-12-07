Cum ar putea gunoiul spațial să modeleze viitorul explorării spațiului

Un nou studiu avertizează că lansările rapide de sateliți și navele spațiale abandonate creează un impact ecologic care riscă să scape de sub control, determinând cercetătorii să pledeze pentru o economie spațială circulară menită să reducă risipa și să refolosească materialele valoroase aflate pe orbită, scrie SciTechDaily.

Autorii notează că fiecare lansare de rachete consumă materiale rare și eliberează emisii nocive, contribuind la gazele cu efect de seră și la degradarea stratului de ozon, lăsând în același timp în urmă o cantitate tot mai mare de resturi pe orbita Terrei.

Studiul, publicat în Chem Circularity, susține că principiile familiare ale sustenabilității (reducerea, reutilizarea și reciclarea) ar trebui integrate în dezvoltarea navelor spațiale și a sateliților, de la stadiul de proiectare până la reutilizarea la finalul duratei de funcționare.

Cercetătorii subliniază că evitarea greșelilor ecologice din trecut este esențială pe măsură ce activitatea spațială se intensifică, mai ales în contextul mega-constelațiilor și al viitoarelor misiuni lunare sau marțiene.

Studiul evidențiază că sateliții retrași sunt de obicei abandonați pe orbite „cimitir” sau lăsați ca resturi, irosind materiale care ar putea fi recuperate pentru utilizări viitoare.

Autorii susțin că o economie spațială circulară, inspirată parțial din industriile electronicelor de consum și auto, ar permite repararea, modernizarea sau reciclarea echipamentelor, în locul aruncării acestora.

Ei propun proiectarea unor nave spațiale mai durabile, amenajarea unor puncte de întreținere și reparații pe orbită și tehnologii care să permită revenirea sigură a echipamentelor pe Pământ, subliniind că orice componentă reutilizată trebuie supusă unor verificări stricte din cauza uzurii severe la care sunt supuse în spațiu.

Cercetătorii solicită misiuni active de recuperare a deșeurilor spațiale, folosind sisteme robotice sau plase pentru capturarea obiectelor abandonate, reducând astfel riscul de coliziuni și facilitând reciclarea materialelor.

Ei evidențiază rolul AI, precum și importanța simulărilor digitale în îmbunătățirea designului navelor spațiale, reducerea risipei și prevenirea coliziunilor cu resturile orbitale.

Autorii concluzionează că progresul durabil necesită o reproiectare completă a modului în care funcționează sectorul spațial, susținută de cooperare internațională și politici care încurajează reutilizarea, reciclarea și producția responsabilă.

(sursa: Mediafax)