Inhalatoarele pentru astm poluează cât jumătate de milion de mașini în SUA

Cercetătorii de la Universitatea din California, Los Angeles și Harvard au analizat, folosind o bază de date națională privind medicamentele, poluarea care contribuie la încălzirea globală provenită de la trei tipuri de inhalatoare utilizate pentru tratarea astmului și a bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC) între 2014 și 2024.

Studiul, publicat în Journal of the American Medical Association, a constatat că inhalatoarele utilizate de pacienții americani cu asigurare comercială și de programele guvernamentale Medicaid și Medicare au generat 24,9 milioane de tone metrice de dioxid de carbon echivalent în decursul deceniului.

Inhalatoarele cu doză măsurată au fost de departe cele mai dăunătoare, reprezentând 98% din emisii. Acestea utilizează recipiente sub presiune care conțin propulsori hidrofluoroalcanici (HFA) – gaze cu efect de seră puternice – pentru a administra medicamentul.

În schimb, inhalatoarele cu pulbere uscată și cu ceață fină nu utilizează propulsori. Primele se bazează pe respirația pacientului pentru a elibera medicamentul, iar cele din urmă transformă lichidul într-un spray fin, ceea ce le face pe ambele mult mai puțin dăunătoare pentru planetă.

„Cinci sute treizeci de mii de mașini pe șosea în fiecare an este o cifră mare și cred că acesta este un subiect foarte important, deoarece poate fi remediat - există modalități ușoare de a reduce emisiile", a declarat pentru AFP autorul principal William Feldman, pneumolog și cercetător la UCLA.

Din punct de vedere medical, doar o mică parte din pacienți au nevoie de inhalatoare cu doză măsurată. Copiii foarte mici au nevoie de distanțiere – camere cu supapă care ajută la administrarea medicamentului în plămâni – iar acestea funcționează numai cu dispozitive cu doză măsurată.

Persoanele vârstnice fragile, cu plămâni slabi, pot avea nevoie și de inhalatoare, deoarece nu pot genera suficientă forță de inhalare.

„Dar marea majoritate a oamenilor ar putea folosi inhalatoare cu pulbere uscată sau cu pulverizare fină", a spus Feldman, menționând că țări precum Suedia și Japonia folosesc inhalatoare alternative fără niciun impact negativ asupra sănătății.

Adoptarea mai lentă a inhalatoarelor ecologice în SUA provine din barierele de asigurare și de piață. Există o versiune cu pulbere uscată a albuterolului, cel mai frecvent utilizat medicament pentru inhalatoare, dar adesea nu este acoperită de asigurare, ceea ce o face mai scumpă. Un alt medicament, budesonida-formoterolul, este vândut pe scară largă sub formă de pulbere uscată în Europa, dar nu este disponibil în Statele Unite.

Feldman a subliniat că scopul cercetării nu este de a da vina pe pacienți, ci de a evidenția necesitatea unei reforme a politicilor și a prețurilor.

„Nu vrem în niciun caz să stigmatizăm pacienții cu astm și BPOC. Cred că este de datoria noastră, ca societate, să punem aceste medicamente la dispoziția pacienților într-un mod durabil, iar acest lucru revine în ultimă instanță la cele mai înalte niveluri", a declarat el.

