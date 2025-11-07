NASA prezice apocalipsa cosmică: Când și cum se va sfârși viața pe Terra

Estimările se bazează pe sute de mii de scenarii cosmice și confirmă faptul că destinul planetei noastre este legat de evoluția Soarelui. Simulările arată că în anul 1.000.002.021 pământul va fi complet nelocuibil.

Soarele, începutul și sfârșitul vieții pe pământ

Potrivit analizei, Terra va fi până la urmă absorbită de expansiunea Soarelui, care, odată ce își va consuma hidrogenul, va deveni o gigantă roșie.

O echipă de astronomi de la University College London și Universitatea din Warwick spun că Terra va fi absorbită de expansiunea Soarelui. Acesta își va consuma hidrogenul, se va dilata și va deveni o bilă imeensă roșie. Forțele gravitaționale intense, similare cu cele care provoacă mareele pe Pământ, vor distruge totul în jurul lor.

„Pe măsură ce steaua evoluează și se extinde, interacțiunea cu planeta devine tot mai puternică. Aceste forțe încetinesc rotația planetei și micșorează orbita sa, determinând-o să se deplaseze în spirală către interior, până când este distrusă sau cade direct în Soare.”, a explicat dr. Edward Bryant, autorul principal al studiului.

Astfel că planeta care a favorizat și menține viața pe Terra, va fi și cea care o va distruge, notează dcnews.ro.