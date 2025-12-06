Origami care poate salva vieți în dezastre: descoperirea unui elev de 14 ani

x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Dec 2025   •   20:20
Sursa foto: Miles Wu

Un adolescent de 14 ani din New York a câștigat premiul cel mare de 25.000 de dolari pentru un proiect de origami revoluționar. Miles Wu a creat o structură care poate susține de 10.000 de ori propria greutate. Descoperirea ar putea transforma ajutorul acordat în caz de dezastre naturale.

Miles Wu se ocupă de origami de peste șase ani. Adolescentul pliază în special animale și insecte. Recent a început să creeze propriile modele.

Proiectul său de cercetare s-a bazat pe pliul Miura-ori. Această tehnică este cunoscută pentru capacitatea de a se plia și extinde cu precizie.

Wu a câștigat premiul cel mare la Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge în octombrie. Competiția a avut loc la Washington, D.C., anunță Science Alert.

Din aproximativ 2.000 de candidați, juriul a selectat doar 30 de finaliști. Wu s-a remarcat prin abordarea creativă a rezolvării problemelor.

Adolescentul a petrecut luni de zile testând diferite combinații. A pliat 54 de variante manual și a supravegheit 108 încercări.

Wu a testat trei lățimi diferite ale paralelogramelor. De asemenea, a experimentat trei unghiuri și două înălțimi diferite. A folosit trei tipuri de hârtie.

Wu a avut ideea în timp ce învăța despre dezastre. Incendiile din California din ianuarie și uraganul Helene din 2024 l-au determinat să acționeze.

„O problemă a structurilor actuale este că corturile sunt uneori rezistente, alteori pot fi compactate, dar aproape niciodată nu sunt toate trei”, a declarat Wu. "Miura-ori ar putea rezolva această problemă."

Wu credea că materialele mai grele vor avea cel mai bun raport rezistență-greutate. Ipoteza sa s-a dovedit parțial corectă.

Hârtia de copiat - și nu materialele grele - a avut cel mai bun raport. Cel mai rezistent Miura-ori putea susține peste 10.000 de ori propria greutate.

„Am calculat că acest lucru echivalează cu un taxi din New York care transportă peste 4.000 de elefanți”, a spus adolescentul.

Wu a pus treptat mai multe greutăți deasupra fiecărei variante până când s-au prăbușit. Variantele erau extrem de rezistente.

A folosit toate cărțile din casă ca greutăți. Apoi le-a cerut părinților să cumpere greutăți de exerciții pentru cercetare.

Maya Ajmera, președinte al Society for Science, l-a lăudat pe Wu. "Nu numai că a avut un proiect extraordinar, dar a strălucit și ca lider în provocări", a declarat aceasta.

Wu și părinții săi au decis să investească premiul în educația superioară. Adolescentul vrea să prototipeze un adăpost de urgență real.

„Mi-ar plăcea să continuu să lucrez la cercetarea legată de origami în alte domenii”, a spus Wu.

 

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: origami vieti dezastre
