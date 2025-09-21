Secretul ochilor albaștri: Între genetică și iluzie optică

Ce spune știința

Studiile recente arată că ochii albaștri nu conțin un pigment albastru real, culoarea fiind generată de dispersia luminii într-un proces similar celui care face cerul să pară albastru.

Dr. Davinia Beaver, de la Bond University, explică faptul că ochii albaștri au cantități extrem de mici de melanină, pigmentul care colorează pielea, părul și irisul. Această lipsă de melanină permite luminii să fie dispersată în iris, iar lungimile de undă scurte, corespunzătoare albastrului, sunt reflectate cu o intensitate mai mare. Fenomenul, numit efectul Tyndall, este motivul pentru care vedem această nuanță.

În contrast, ochii căprui conțin o concentrație ridicată de melanină care absoarbe lumina și le conferă culoarea intensă, iar ochii verzi au un nivel intermediar al pigmentului. Varianta hazel apare din distribuția neuniformă a melaninei, creând un amestec de culori ce par să se schimbe în funcție de lumină.

Din punct de vedere genetic, a fost depășită teoria unei singure gene responsabile, fiind confirmat faptul că mai multe gene interacționează pentru a stabili culoarea finală a irisului. Acesta este motivul pentru care, în aceeași familie, frații pot avea culori diferite ale ochilor, iar doi părinți cu ochi albaștri pot avea un copil cu ochi căprui sau verzi.

Nou-născuții, în special cei de origine caucaziană, au adesea ochii albaștri sau gri datorită nivelului redus de melanină, care se schimbă în primii ani de viață, pe măsură ce pigmentul se acumulează.

Heterocromia

Există și situații rare, precum heterocromia, când ochii sunt de culori diferite, fenomen ce poate fi moștenit sau poate fi un rezultat al unei accidentări ori asociat unor afecțiuni medicale. Personalități ca David Bowie sau actrițe, precum Kate Bosworth și Mila Kunis, sunt cunoscute pentru această trăsătură distinctivă.

La nivel global, ochii căprui sunt cei mai comuni, reflectând moștenirea genetică dominantă, în timp ce în unele regiuni, precum Marea Britanie și statele nordice, predomină ochii albaștri.

Astfel, culoarea ochilor este rezultatul unui echilibru unic între genetică, biologie și optică, potrivit stiripesurse.ro.