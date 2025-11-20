Solstițiul de iarnă 2025: Știința din spatele celei mai lungi nopți a anului

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Noi 2025   •   18:00
Solstițiul de iarnă va avea loc pe 21 decembrie 2025, la ora 17:03, ora României, marcând începutul oficial al iernii astronomice.

Va fi cea mai scurtă zi din an și cea mai lungă noapte. De la acest moment, durata zilelor va începe să crească treptat până la solstițiul de vară, 21 iunie 2026.

Explicația fenomenului

Soarele se va afla în atinge cea mai sudică poziție, aproximativ 23°27′ față de Ecuator, deasupra Tropicului Capricornului. Răsăritul și apusul se deplasează simetric spre sud față de est și vest, determinând cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului

La latitudinea României, Soarele se ridică la amiază la circa 21° deasupra orizontului, iar durata luminii zilei în București va fi de 8 ore și 50 de minute, în timp ce noaptea se întinde pe 15 ore și 10 minute.

Pe durata solstițiului, Soarele pare să-și oprească mișcarea spre sud pentru o perioadă scurtă, apărând staționar pe cer, de unde și etimologia termenului „solstițiu”, derivat din latinescul „solstitium”, care înseamnă „soare nemișcat”. Fenomenul este opus în emisfera sudică, unde începe vara astronomică, notează m.ebihoreanul.ro.

 

 

