Sute de urme de dinozaur, vechi de peste 200 de milioane de ani, au fost descoperite pe un munte

Urmele, vechi de peste 200 de milioane de ani, au fost descoperite în Parcul Național Stelvio, din nordul Italiei. Sute de metri de urme, unele cu contururi remarcabil de clare ale degetelor de la picioare și ghearelor, au fost descoperite în Alpii italieni, locul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, au anunțat autoritățile marți.

„Această colecție de urme de dinozaur este una dintre cele mai importante din Europa, dacă nu din lume”, a declarat Attilio Fontana, președintele regiunii Lombardia, într-o conferință de presă, potrivit Le Figaro.

Cu o vechime de peste 200 de milioane de ani, urmele au fost descoperite în septembrie între orașele Bormio și Livigno, care va găzdui o parte din evenimentele Jocurilor Olimpice de iarnă. Fotograful de animale sălbatice Elio Della Ferrera a observat pentru prima dată urmele pe o pantă stâncoasă aproape verticală. Unele măsurau până la 40 de centimetri în diametru.

El a apelat la ajutorul paleontologului Cristiano Dal Sasso de la Muzeul de Istorie Naturală din Milano, care a reunit o echipă de experți italieni pentru a studia situl.

„Acest loc abundă de dinozauri; este o imensă comoară științifică. Urmele paralele indică în mod clar turmele care se mișcau sincronizat și există, de asemenea, urme ale unor comportamente mai complexe, cum ar fi grupuri de animale adunate în cercuri, poate pentru apărare”, a declarat Cristiano Dal Sasso.

Urmele, în prezent acoperite de zăpadă și în afara traseelor turistice, sunt conservate în roci din Triasic târziu, datând de aproximativ 210 milioane de ani. Majoritatea urmelor sunt alungite și au fost lăsate de dinozauri care stăteau în poziția bipedă. Cele mai bine conservate urme au cel puțin patru degete de la picioare.

Urmele sunt situate pe o pantă aproape verticală, ca urmare a formării lanțului muntos. Pe vremea când dinozaurii cutreierau regiunea, aceasta era formată din mlaștini care se întindeau pe sute de kilometri, iar clima era tropicală. Urmele au fost apoi acoperite de sedimente care le-au protejat, dar ridicarea Alpilor și eroziunea versanților munților le-au readus la lumină. Descoperirea îi va ajuta pe cercetători să afle mai multe despre evoluția și obiceiurile dinozaurilor.

