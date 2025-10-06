Teoria lui Albert Einstein, confirmată după un secol. Ce a descoperit telescopul James Webb

Cele mai recente imagini realizate de Telescopul Spațial James Webb (JWST) prezintă 8 exemple de lentilă gravitațională, fenomen explicat pentru prima dată de Albert Einstein, în urmă cu mai bine de 100 de ani.

Ce sunt inelele Einstein

Galaxiile fotografiate de JWST apar întinse, deformate sau chiar aranjate în inele perfecte. Conform specialiștilor, aceste forme ciudate nu sunt defecte ale camerei. Ele rezultă dintr-un efect cosmic, numit lentilă gravitațională, care acționează ca o lupă naturală: masele extrem de mari, cum ar fi galaxiile, curbează spațiul din jur, iar lumina provenită de la obiecte îndepărtate se refractă, formând arcuri sau inele luminoase, cunoscute sub denumirea de inele Einstein, potrivit LiveScience.

Fenomenul permite oamenilor de știință să vadă galaxii foarte îndepărtate care altfel ar fi invizibile și să măsoare masa galaxiilor, inclusiv materia întunecată invizibilă.

Totodată, fenomenul permite studierea structurii galaxiilor, roiurilor stelare și stelelor explodate, oferind indicii despre modul în care s-au format galaxiile și cum materia întunecată a influențat evoluția Universului timpuriu.

Noile imagini fac parte din proiectul COSMOS-Web, unul dintre cele mai mari programe de observare desfășurate cu ajutorul JWST. Oamenii de știință au dedicat 255 de ore pentru a studia peste 42.000 de galaxii și au identificat peste 400 de posibile inele Einstein.