Negocierile subterane între Ilie Bolojan și George Simion, devoalate public. Acestea și-au produs efectele: Guvernul demis acum 87 de zile se află încă la putere

Nici Bolojan, nici Simion nu vor să detalieze discuțiile pe care le-au purtat, însă același primar PNL arată că scopul comun al celor doi este să întindă capcane PSD și să îl pună în încurcătură pe președintele României, Nicușor Dan. De altfel, miza ambelor părți este declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, lucru despre care surse politice au vorbit încă de la momentul moțiunii de cenzură. Un alt lider important al AUR, Petrișor Peiu, afirma, încă din luna februarie a acestui an, că, după alegerile parlamentare din 2028, ar fi mai naturală o guvernare PNL-AUR decât una cu PSD. Iar, ieri, l-a lăudat pe Ilie Bolojan că, spre deosebire de Sorin Grindeanu, nu a jignit niciodată AUR cu titulatura de „extremist”. Aceste posibile negocieri subtereane între conducerile PNL și AUR au dat, însă, roade. Deși Bolojan a fost demis, prin moțiune de cenzură, în 5 mai 2026, el se află încă în funcția de prim-ministru. Asta, după ce AUR, fără voturile căruia nu se putea, a blocat învestirea a două guverne cu premier propus de președintele României, perpetuând, astfel, menținerea la Palatul Victoria a unui guvern Bolojan cu puteri restrânse. Aceleași surse nu exclud și alte aspecte ale cooperării dintre PNL și AUR, cum ar fi suspendarea lui Nicușor Dan și înlăturarea lui Sorin Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților.

Scenariul vehiculat, încă dinaintea moțiunii de cenzură care a condus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, potrivit căruia actuala conducere a PNL a declanșat o operațiune politică prin care să se mențină la putere prin orice mijloace, intrând în conflict deschis atât cu președintele României, cât și cu PSD, prinde contur. Iar, prin „mijloace”, se înțelege inclusiv o cooperare subterană cu AUR.

Miercuri seară, Ilie Bolojan a recunoscut, în cadrul unui interviu acordat postului TV Digi24, că a avut întâlniri și eventuale negocieri cu liderul AUR, George Simion. Șeful PNL nu a oferit detalii cu privire la conținutul și scopul acestor întrevederi, arătând doar că a fost pus „într-o situație dificilă, deoarece Partidul Național Liberal a criticat în mod repetat formațiunea AUR, pe care a catalogat-o drept populistă, naționalistă și extremistă.

Bolojan susține că aceste întâlniri au ținut mai mult de funcția pe care o ocupă, adică de premier, decât de opțiunile sale personale. Bolojan a declarat: „Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oamenii vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată. Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează. Cred că aceste întâlniri au avut loc înainte de «momentul Veștea»”, a precizat Bolojan, fără însă să ofere explicații despre ce anume s-a discutat în cadrul acestor întâlniri.

La rândul lui, George Simion a precizat că este vorba despre „discuții pe care le-am purtat cu toți liderii politici, mai departe nu e treaba mea dacă unii sunt corecți și recunosc și alții nu, nici să dau replici aiuritoare prin ziare”. Acesta a adăugat, însă, că „fosta coaliție distrugătoare e incapabilă să formeze guvern și asta contează acum, soluția sunt alegerile și un guvern stabil pentru patru ani”.

Dezvăluiri incendiare făcute de un primar liberal

Vladimir Petruț, primarul PNL al orașului Cavnic, județul Maramureș, îl contrazice, însă, pe Ilie Bolojan. Edilul a dezvăluit, la Antena 3 CNN, că Ilie Bolojan s-a întâlnit cu George Simion de mai multe ori nu doar de două ori, inclusiv la Bruxelles. „Ultima întâlnire a avut loc înaintea votului pentru învestirea Guvernului Veștea”, a precizat acesta.

Petruț susține că „noi am știut. O parte din noi. Punerea la cale a acestor întâlniri a avut loc la Cluj-Napoca. Au discutat două persoane, una de la AUR, una de la PNL pentru această întâlnire. Întâlnirea s-a făcut. Asta a fost și voința premierului, să nu se voteze Guvernul Veștea, să nu intre PSD la guvernare, pentru că va avea putere deplină și, în acest fel, vor avea de pierdut și AUR, și PNL”.

Conform sursei citate, „Ilie Bolojan a făcut ceea ce îi acuză pe alții că fac. El, practic, negociază cu AUR. Se negociază destul de mult cu AUR în teritoriu. Ei vor să aibă lucruri în comun, pentru că sunt lucruri în comun între PNL și AUR, iar PSD a căzut într-o capcană”. Vladimir Petruț a mai afirmat, de asemenea, că „se ia în calcul inclusiv o variantă-șoc prin care să formeze un guvern PNL-AUR”.

„Aceste negocieri au fost aranjate de lideri liberali din eșaloanele doi și trei ale PNL. Mare parte sunt din Maramureș și Cluj-Napoca, dar și din Arad. O discuție a avut loc în București, o altă discuție a avut loc într-un hotel din Cluj-Napoca. O altă discuție a avut loc la Bruxelles. (…) Alianța dintre PNL și AUR s-ar pune la cale împotriva lui Nicușor Dan. Bolojan nu se mai înțelege bine cu președintele Nicușor Dan. Iar alianța PNL-AUR se face împotriva președintelui. Ultima întâlnire a avut loc fix în ziua în care trebuia învestit Guvernul Veștea”, a mai adăugat primarul din Cavnic.

Paradoxal! Moțiunea l-a ținut în funcție

Surse politice afirmă că Ilie Bolojan știa că, după ce PSD a ieșit de la guvernare, la finalul lunii aprilie a acestui an, era inevitabilă înlocuirea guvernului său de la Palatul Victoria. Iar cel mai convenabil, în mod paradoxal, pentru Bolojan pare să fi fost chiar trecerea unei moțiuni de cenzură, pe care AUR a inițiat-o împreună cu PSD. Asta, deoarece știa că, dacă moțiunea va putea aduce cele peste 233 de voturi necesare (a obținut 281 de voturi), învestirea unui nou guvern avea să fie aproape imposibilă. Ceea ce s-a și întâmplat, Ilie Bolojan continuând să conducă Executivul, cu toate că a fost demis în data de 5 mai 2026.

Acesta este și motivul pentru care, de fiecare dată când adversarii săi din interiorul PNL i-au cerut să supună la vot adoptarea unei decizii prin care Partidul Național Liberal să se angajeze că nu va colabora cu AUR, Bolojan a refuzat.

Un prim exemplu elocvent în acest sens îl constituie un episod tensionat consumat în seara zilei de 21 aprilie 2026, când PSD a votat să iasă de la guvernare, unde, în ședința Biroului Politic Național al PNL, prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc a propus introducerea pe ordinea de vot a unei rezoluții privind interzicerea negocierilor cu partidele considerate „extremiste”. Bolojan a transmis, cu acest prilej, că „nu este oportună adoptarea unei astfel de rezoluții în acest moment și că, în condițiile actuale, fiecare trebuie să își asigure susținerea parlamentară «de unde poate», inclusiv din zona AUR, SOS sau POT”. Acest mesaj a fost interpretat în interiorul PNL ca o deschidere pragmatică, dar extrem de sensibilă politic, către voturi venite din afara arcului proeuropean.

Tot atunci, Alina Gorghiu a afirmat că „este important cum ne alegem aliații și adversarii. Nicușor Dan – un an de la învestirea lui și pare că suntem în stare de adversitate cu el, dacă mă iau după declarațiile unor prim-vici PNL. Trebuie să rămânem în parteneriat cu Nicușor Dan. Un partid responsabil nu-și permite să joace cartea antiprezidențială la un an de la alegeri”.

Un al doilea astfel de episod este cel din seara zilei de 5 mai 2026, după votul care a demis Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, când a fost convocată o nouă ședință a Biroului Politic Național al PNL. Și de această dată, Nicoleta Pauliuc a cerut ca PNL să participe la negocieri pentru o guvernare proeuropeană și să susțină un acord explicit între partide privind necolaborarea cu AUR, pe care l-a descris drept partid „extremist”. Propunerea a fost respinsă.

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AUR l-a dat jos, dar tot AUR îl menține la Palatul Victoria

Planul lui Ilie Bolojan a funcționat perfect. După moțiunea de cenzură, AUR, în loc să contribuie la definitivarea procesului care să conducă efectiv la înlăturarea de facto a lui Bolojan de la șefia Guvernului, a blocat totul. Nu a sprijinit nici învestirea Guvernului Tomac, nici învestirea Guvernului Veștea, blocând inclusiv instalarea unui guvern minoritar PSD. În cazul Veștea, mișcarea lui George Simion a fost pe față, asta, deoarece, după ce a lăsat de înțeles că ar putea vota învestirea Executivului, la momentul votului și-a scos parlamentarii din sală. Inclusiv parlamentarii care au militat public cu privire la necesitatea învestirii urgente a unui nou Guvern, cum este cazul deputatului Mohammad Murad.

Mai mult, AUR a deschis un nou front de luptă împotriva unui alt adversar politic al lui Ilie Bolojan – președintele României, Nicușor Dan. În timp ce liberalii lui Bolojan îl atacau pe președinte, acuzândul că este în spatele demersului PSD de demitere a Guvernului, AUR anunța strângerea de semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan.

Un alt obiectiv comun al PNL și AUR îl constituie declanșarea de alegeri parlamentare anticipate. AUR știe că, dacă vor avea loc alegeri, va deveni principal forță politică din Parlament. Bolojan speră (sau, cel puțin, spera înaintea scandalului privind legea salarizării) că, urmare a autovictimizării sale, va reuși să aducă PNL la un scor similar cu cel al PSD sau peste el (20% - 22%) și, împreună cu USR (10%), să devină, după AUR, a doua forță politică din viitorul Parlament, lăsând PSD în izolare, pe locul al treilea.

Obiectivul principal al lui Bolojan este să pună mâna pe guvernare, fără oponenți și să devină noul președinte al României. Fie la alegerile la termen, din 2030, fie chiar și după un eventual referendum de demitere a președintelui Nicușor Dan. Acest lucru ar confirma dezvăluirea făcută de Vladimir Petruț despre o negociere cu AUR inclusiv cu privire la suspendare. Surse politice mai arată, însă, că există informații și despre o negociere care vizează inclusiv reconfigurarea puterii la nivelul actualului Parlament. Mai exact, ca PNL, cu sprijinul AUR, să îl debarce pe Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților, iar funcția să fie preluată de cineva de la AUR, în timp ce șefia Senatului să rămână la PNL.

Partidul lui Simion vede o viitoare guvernare alături de PNL

Interesant este că unul dintre cei mai vocali lideri ai AUR, senatorul Petrișor Peiu, s-a arătat deschis la o colaborare politică cu PNL. Ba, chiar și la o guvernare împreună cu partidul lui Ilie Bolojan, încă din această primăvară, cu mult înaintea moțiunii de cenzură. Într-un podcast din februarie 2026, Petrișor Peiu a afirmat că AUR are o preferință clară pentru o colaborare politică cu Partidul Național Liberal, decât cu PSD, după alegerile parlamentare din anul 2028.

„AUR urmărește o guvernare bazată pe principii economice liberale, cu accent pe susținerea mediului de afaceri, reducerea birocrației și stimularea investițiilor interne și externe. Aceste obiective sunt mai ușor de implementat împreună cu PNL, un partid cu o viziune economică similară, decât într-o coaliție cu PSD”, a susținut, atunci, liderul senatorilor AUR.

Ieri, după ce Ilie Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu George Simion, Petrișor Peiu a intervenit, susținând că „nu a avut loc nicio întâlnire între George Simion și Ilie Bolojan după votul la moțiunea de cenzură. A fost, însă, în ziua moțiunii, înainte de vot, unde o delegație a AUR s-a întâlnit cu Ciprian Ciucu și cu Ilie Bolojan. Le-am spus c nu avem cum să nu votăm o moțiune pe care noi am inițiat-o. Noi discutăm cu oricine este dispus să înțeleagă că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte”.

Cu acest prilej, Peiu a lansat o serie de atacuri la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu. „Grindeanu ne insultă în fiecare zi. Bolojan nu a folosit niciodată la adresa noastră termenul „extremist”. Grindeanu o spune zilnic. Acest Grindeanu are cam mult tupeu. Dacă Grindeanu discută cu oameni care nu au un mandat de la paris, să fie sănătos”, a afirmat liderul AUR.

Sorin Grindeanu: Bolojan este un negustor capabil să-și vândă și principiile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur, pe contul său de socializare, după ce Ilie Bolojan a recunoscut că a avut întâlniri cu șeful AUR, George Simion. „«Pro-europeanul» Bolojan, care i-a sărăcit pe români în numele «reformei», recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu «extremistul» George Simion. Apărătorul democrației care ne ținea prelegeri sforăitoare despre «pericolul extremist» a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași «extremiști» pe care îi critica. De ce?! E simplu: pentru a rămâne la putere și racordat la bani”, scrie liderul social-democrat.

Grindeanu susține că „Bolojan nu este «salvatorul providential» care luptă cu forțele răului, anti-europene. Bolojan este doar un negustor dispus să vândă orice, până și principii, ca să mențină instabilitatea în țară, iar românii să plătească prețul acestei crize profunde. Eu am spus mereu că respect votanții AUR și că luptăm împotriva măsurilor aberante ale lui Bolojan și pentru ei. Am însă o problemă cu liderii lor”.

Potrivit liderului PSD, „«imaculații» de la PNL acum au descoperit că cei de la AUR «au voturi în spate». Domnilor de la PNL și USR - când strigați pe la televizoare că AUR este un partid pro-rus și un pericol pentru Europa, nu știați asta? Sau «liniile roșii» pe care le trasați sunt valabile doar pentru presă, în timp ce ascunși prin cotloane negociați pentru funcții și interese personale?”.

La rândul său, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, i-a transmis, ieri, lui Ilie Bolojan că „sunt 86 de zile de când România este blocată de încăpățânarea și lipsa dumneavoastră de viziune. De 86 de zile rămâneți la Palatul Victoria cu sprijinul lui George Simion și prin negocieri făcute pe sub masă. Iar în loc să guvernați, vă consumați energia încercând să justificați noi minciuni, pe care vi le aplaudă doar boții, roboții și tiriboții”.