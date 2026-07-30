Samsung Galaxy S24 și S25 Ultra, probleme grave de baterie după update-ul din iulie

Reclamațiile, apărute inițial pe Reddit și pe forumul oficial Samsung Community, s-au înmulțit rapid, iar subiectul a ajuns printre cele mai căutate teme din ultimele zile.

Ce raportează utilizatorii

Cele mai frecvente probleme semnalate sunt trei, posibil corelate: descărcare accelerată a bateriei, supraîncălzire și, pentru unii utilizatori, încărcare mai lentă decât normal. Un proprietar de S25 Ultra a povestit pe forumul Samsung că telefonul a scăzut de la 85% la doar 5% în doar două ore de utilizare efectivă a ecranului, cu o pierdere de 5-7% pe oră chiar și în repaus — un comportament pe care nu îl mai întâlnise înainte de update. Alți utilizatori vorbesc despre o descărcare de până la 24% pe oră în stare de repaus și despre temperaturi ale telefonului de aproximativ 40 de grade Celsius.

Ce a schimbat update-ul

Actualizarea din iulie 2026 este un patch lunar standard pentru linia de firmware One UI 8.5, menit să corecteze 57 de vulnerabilități de securitate documentate — 41 provenite din buletinul de securitate Android al Google și 16 specifice Samsung, inclusiv cinci vulnerabilități critice în componente precum KnoxGuardManager. Cu alte cuvinte, update-ul închide breșe reale, care ar fi putut expune date bancare sau coduri de autentificare — motiv pentru care specialiștii recomandă în continuare instalarea lui, în ciuda problemelor apărute.

O posibilă cauză: un proces blocat legat de WhatsApp

Deși Samsung nu a confirmat oficial nicio cauză, mai multe investigații independente indică un fir comun: aplicația WhatsApp, blocată în timpul unui backup criptat de tip end-to-end, care încearcă la nesfârșit să reia și să finalizeze procesul. Acest lucru menține procesorul, conexiunea de rețea și componentele de stocare active în fundal, chiar și cu ecranul stins — explicând atât consumul anormal de baterie, cât și supraîncălzirea. Un proprietar de S25 Ultra a confirmat că, după ce a anulat manual backup-ul WhatsApp, consumul în repaus a revenit la normal. O altă investigație tehnică vorbește despre o "buclă" (wakelock) blocată la nivelul procesorului, care îl menține activ permanent, chiar și atunci când telefonul e inactiv. Problema pare să afecteze în special dispozitivele cu versiunea de firmware CZG3.

Samsung tace, deocamdată

Compania nu a confirmat public problema și nu a anunțat un termen pentru o eventuală remediere. Ghidul oficial de suport Samsung menționează doar că o încălzire temporară și un consum ridicat de energie pot apărea în timp ce telefonul finalizează optimizările post-actualizare — o explicație pe care mulți utilizatori o consideră insuficientă, având în vedere amploarea și durata problemelor raportate. Unii utilizatori spun că supraîncălzirea a scăzut după câteva zile de utilizare continuă, ceea ce sugerează că nu toate cazurile au aceeași cauză.

Ce poți face dacă ești afectat

Până la o soluție oficială, cea mai practică măsură este verificarea, în primele două zile după actualizare, a consumului de baterie în stare de repaus (standby). Dacă folosești WhatsApp, verifică dacă aplicația are un backup criptat blocat în desfășurare și anulează-l manual — asta a rezolvat problema pentru cel puțin câțiva utilizatori. De asemenea, este util să generezi un raport de eroare (bug report) din telefon, care poate ajuta Samsung să identifice mai rapid cauza exactă, în cazul în care ești contactat pentru diagnosticare. Utilizatorii afectați ar trebui să urmărească update-ul de securitate din august 2026, așteptat să aducă o corecție.