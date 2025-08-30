Un vierme de adâncime produce pigmentul galben toxic folosit de Rembrandt și Cézanne

Viermele, denumit Paralvinella hessleri, colonizează partea cea mai fierbinte a izvoarelor hidrotermale din regiunea Okinawa, un mediu extrem de toxic, cu concentrații mari de arsenic și sulfid de hidrogen. Cercetătorii au descoperit că viermele poate tolera arsenic în proporție de peste 1% din greutatea sa umedă, concentrând majoritar arsenitul (92%) în forma sa inorganică.

Viermele formează granule galbene intracelulare în epidermă și în celulele organelor interne. Aceste granule sunt compuse din orpiment (As₂S₃), mineral rezultat din reacția arsenicului acumulat cu sulfidul de hidrogen prezent în apă. Cercetătorii au denumit mecanismul „fighting poison with poison” („lupta cu otrava prin otravă”), deoarece arsenicul și sulfidul, ambele toxice, sunt neutralizate prin formarea minerală insolubilă.

Granulele se află în vacuole intracelulare închise de membrane lipidice. Printre proteinele implicate în acest proces se numără MRP, care transportă arsenicul în celule, și două hemoglobine intracelulare (iHem-1 și iHem-2), care facilitează transportul sulfidului către vacuolele mineralizate. Granulele sunt prezente în branșii, tegument, tentaculele bucale și tractul digestiv, concentrându-se aproape de interfața cu apa de mare.

Analizele izotopice au arătat că sulfidele minerale provin direct din gazul H₂S al izvoarelor hidrotermale, confirmând mecanismul de detoxificare prin mineralizare.

Cercetarea arată că Paralvinella hessleri este primul animal cunoscut care produce orpiment și oferă noi perspective asupra modului în care animalele pot dezvolta mecanisme unice de adaptare la medii extrem de toxice. În acest caz, mineralul galben, utilizat timp de secole în picturi celebre, este produs de vierme pentru supraviețuire, nu pentru artă.

(sursa: Mediafax)