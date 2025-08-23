7 sfaturi care te ajută să îți menții smartphone-ul în stare excelentă mulți ani

Iată câteva lucruri de care trebuie să ții cont pentru a te bucura de elefonul tău cât mai mult timp.

1. Husă și folie de protecție pentru ecran

Majoritatea smartphone-urilor moderne, seria iPhone 16, de exemplu, vin cu o carcasă rezistentă. Producătorii au reușit să îmbunătățească durabilitatea smartphone-urilor prin utilizarea de materiale, precum Gorilla Glass și aluminiu. Cu toate acestea, utilizarea acestor materiale nu face smartphone-ul complet imun la deteriorare.

În pofida utilizării unor materiale rezistente, există încă o mare probabilitate ca sticla din spate sau din față a smartphone-ului tău să se spargă dacă acesta cade pe o suprafață ascuțită și rigidă.

Ai astfel nevoie de o husă rezistentă și o folie de protecție pentru ecran. Nu numai că îl va proteja de căderi accidentale, dar îl va proteja și de zgârieturile care apar adesea din cauza frecării dintre ecranul smartphone-ului și alte obiecte metalice pe care le ții în geantă sau în buzunar, cum ar fi monedele sau cheile mașinii.

2. Înlocuiește bateria

Nu contează cât de mare este bateria smartphone-ului, aceasta se va degrada în timp. Când bateria smartphone-ului s-a degradat semnificativ, vei constata că nu mai ține la fel de mult ca înainte. În plus, supraîncălzirea constantă a smartphone-ului sau o creștere a timpului de încărcare sunt indicatori comuni ai unei baterii defecte a smartphone-ului.

Există mai multe modalități de a verifica starea de sănătate a bateriei smartphone-ului. Pe iPhone, trebuie să deschizi aplicația Setări, să alegi „Baterie” și apoi să selectezi „Starea bateriei și încărcare”.

Spre deosebire de iPhone-uri, majoritatea smartphone-urilor Android, altele decât dispozitivele Samsung Galaxy, nu au nicio metodă încorporată pentru a verifica starea bateriei. Trebuie să utilizezi aplicații terțe, cum ar fi DevCheck, pentru a verifica starea bateriei smartphone-ului Android.

Dacă raportul de stare a bateriei indică faptul că bateria smartphone-ului nu este în cea mai bună formă, este un indiciu puternic că este timpul să o înlocuiești. În general, ar trebui să optezi pentru înlocuirea bateriei dacă procentul de stare a bateriei iPhone-ului a scăzut sub 80% și aplicația DevCheck pentru Android arată starea bateriei ca fiind „Proastă” în loc de „Bună”.

Înlocuirea bateriei este mult mai ieftină decât achiziționarea unui smartphone nou.

3. Curăță porturile

Pe toate smartphone-urile vei găsi un port de încărcare. În cazul în care ai un smartphone, precum Asus ROG Phone 9 Pro Edition, vei avea un port suplimentar pentru încărcare.

În timp, veți observa acumularea de murdărie și resturi în aceste porturi, ceea ce va duce la diverse probleme de conectivitate pe smartphone.

De exemplu, acumularea de particule nedorite în portul de încărcare va afecta conexiunea; ca urmare, smartphone-ul tău nu se va mai încărca sau va pierde constant conexiunea de încărcare.

Dacă întâmpini orice fel de problemă cu încărcarea sau conectarea mufei de 3,5 mm, primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să inspectezi porturile. Folosește lanterna oricărui alt smartphone pentru a verifica dacă există murdărie sau resturi în interiorul portului. Dacă le găsești, folosiește un aparat de aer comprimat pentru a le sufla din port.

De asemenea, poți folosi o scobitoare pentru a îndepărta scamele din porturi, dar fii foarte atenți în timp ce faci acest lucru. Ar trebui să îți dezvolți obiceiul de a curăța regulat porturile la fiecare câteva săptămâni pentru a te asigura că smartphone-ul tău. nu întâmpină niciun fel de problemă de conectivitate cu încărcătorul sau căștile.

4. Șterge aplicațiile și fișierele nedorite

Atât smarphone-urile iPhone, cât și cele Android au milioane de aplicații în magazinele lor de aplicații. Deși poți instala orice aplicație doreși, merită menționat și faptul că aceste aplicații vor ocupa o cantitate semnificativă de spațiu de stocare. Dacă continui să instalezi aplicații noi fără a scăpa de cele vechi, va veni un moment în care smartphone-ul tău nu va mai avea suficient spațiu pentru a instala aplicații noi.

Lipsa spațiului de stocare va afecta, de asemenea, performanța smartphone-ului. Vei constata că smartphone-ul tău va avea nevoie de mult timppentru a lansa o aplicație sau bateria se va deteriora mai repede decât înainte.

În mod similar, ar trebui să monitorizezi constant galeria smartphone-ului și aplicația Fișiere și să scapi de toate fotografiile, videoclipurile și alte fișiere de care nu mai ai nevoie. Păstrarea acestor fișiere stocate pe smartphone va ocupa spațiu pe care l-ai putea aloca fișierelor noi și, de asemenea, pot afecta performanța smartphone-ului.

Prin urmare, urmărește regulat aplicațiile și fișiereleinstalate, și elimină-le pe celer de care nu mai avi nevoie. De asemenea, poți încărca unele fișiere pe platforme cloud în cazul în care vrei să eliberezi spațiu pe dispozitiv, dar nu dorești să le pierzi ștergându-le complet.

4. Evită descărcarea actualizărilor de software inutile

Există o avertizare importantă de care trebuie să fii conștient. Se pare că actualizările de software sunt excelente pentru smartphone-urile lansate în ultimii ani, cum ar fi seria Samsung Galaxy S23. Cu toate acestea, dacă folosești un smartphone lansat cu mulți ani în urmă, cum ar fi seria Galaxy S21, atunci actualizarea sistemului de operare pe aceste dispozitive va face mai mult rău decât bine.

De exemplu, este posibil să experimentezi o încetinire a smartphone-ului Galaxy S21 după descărcarea celei mai recente actualizări One UI. Producătorii de smartphone-uri degradează în mod deliberat performanța smartphone-urilor vechi prin actualizări de software, astfel încât utilizatorii trebuie în cele din urmă să facă upgrade la noul model al dispozitivului. Ca o avertizare, Apple a fost recent amendată cu 500 de milioane de dolari în SUA, după ce a fost găsită vinovată de încetinirea intenționată a performanței iPhone-urilor mai vechi prin actualizări de software.

Noile actualizări de software vin cu funcții noi, care necesită adesea mai multe resurse decât funcțiile pe care le acceptă în prezent smartphone-ul tău. De exemplu, One UI 7 este dotat cu multe funcții de inteligență artificială, cum ar fi Gemini Live, Căutare în galerie și multe altele. Așadar, instalarea acestei actualizări pe un dispozitiv vechi de aproape cinci ani, cum ar fi S21, nu va avea prea mult sens. Aceste funcții noi vor consuma majoritatea resurselor S21; prin urmare, smartphone-ul tău nu va avea suficiente resurse pentru alte sarcini, ceea ce va duce în cele din urmă la confruntarea cu diferite probleme, cum ar fi încetinirea.

Asta înseamnă că nu ar trebui să descărcați niciodată o actualizare de software? Nu. În schimb, ceea ce ar trebui să faci este, dacă ai un dispozitiv extrem de vechi, să descarci actualizări de software doar dacă te confrunțicu orice fel de problemă pe smartphone-ul tău. despre care crezi că ar putea fi rezolvată printr-o actualizare de software.

6. Nu face jailbreak sau root pe telefon

Deși este destul de vechi, jailbreak pe iPhone sau root pesmartphone-ului Android este încă o practică populară. Aceste tehnici îți permit să accesezi funcții avansate ale smartphone-ului.

Deși te pot ajuta să deblochezi funcții avansate ale smartphone-ului, aceasta îl face și vulnerabil la diverse amenințări. De exemplu, programele malware ar putea deteriora drastic smartphone-ul Android rootat, deoarece acesta va avea acces administrativ pentru a modifica fișierele de sistem. În plus, majoritatea producătorilor, cum ar fi Google, nu vor acoperi costul reparației unui smartphone în garanție dacă dispozitivul este rootat.

7. Repornește smartphone-ul în mod regulat

Deși acest lucru poate părea un lucru minor, are o mulțime de beneficii. Repornirea regulată a smartphone-ului este atât de importantă încât Agenția Națională de Securitate o recomandă ca unul dintre multele lucruri pe care ar trebui să le faceți pentru a vă menține smartphone-ul în siguranță.

Primul beneficiu al repornirii regulate a smartphone-ului este că ajută la accelerarea dispozitivului. Se pare că, atunci când utilizezi continuu smartphone-ul pentru o perioadă lungă de timp, 7-8 zile fără repornire, o cantitate mare de RAM se aglomerează în fundal. Drept urmare, este posibil să începi să experimentezi întârzieri atunci când utilizezi dispozitivul. O simplă repornire, în acest caz, va ajuta la remedierea problemei.

Repornirea regulată a smartphone-ului va șterge orice vulnerabilități din dispozitiv de către un actor rău intenționat. Acest lucru te va ajutala protejarea dispozitivului de atacurile cibernetice. Așadar, cât de des ar trebui să repornești smartphone-ul? Acest lucru depinde de dispozitivul pe care îl avi.

Să presupunem că aveți un smartphone modern, cum ar fi iPhone 16 sau Samsung Galaxy S24, care dispune de cele mai recente actualizări de securitate și un procesor rapid. În acest caz, poi lua în considerare repornirea acestuia o dată pe lună. Însă dacă avi un dispozitiv mai vechi, cum ar fi iPhone XR sau Galaxy S21, atunci ar trebui să îl repornești în fiecare săptămână dacă vrei ca acesta să funcționeze în continuare în stare bună.

Majoritatea dispozitivelor din zilele noastre vin cu o securitate puternică, un procesor rapid și suficient spațiu încât să nu trebuiască să e gândești la actualizarea dispozitivului timp de cel puțin 3 până la 4 ani, din oricare dintre aceste motive. În cazul în care vrei să îi prelungești și mai mult durata de viață, atunci ar trebui să urmezi sfaturile menționate mai sus, potrivit howtogeek.com,