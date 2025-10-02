Atenție la fraudele prin telefon. Cum te lasă metoda Spoofing fără bani în cont

Actorul Radu Bucălae a dezvăluit cum a fost contactat de escroci. Bărbatul care l-a sunat a încercat să-l convingă că pe numele său a fost contracat un credit și trebuie să furnizeze date personale pentru blocarea împrumutului. „Vom completa un dosar care va fi trimis urgent către poliția criminală și DIICOT, astfel încât să suspende contul și cererea de creditare”, i-a spus escrocul la telefon.

Mii de români vizați de escroci

Postarea actorului a strâns sute de mii de vizualizări și mii de comentarii, iar peste 2.000 de persoane au relatat experiențe similare. Radu Bucălae povestește cum escrocul i-a cerut datele de identificare, pretinzând că acestea sunt necesare pentru oprirea transferului de bani. Când actorul l-a ironizat, escrocul s-a supărat și și-a justificat furtul susținând că ia bani doar de la „oameni despre care știu că au”.

Și alți escroci folosesc aceeași tactică. Pretind că sunt polițiști, cerând date personale sub pretextul anulării unui credit fals. „Până la rezolvarea completă a problemei, nu divulgați nicio informație către alte instituții sau persoane. Informațiile pe care le furnizați vor fi transmise BNR, iar dumneavoastră veți primi un apel de la ei”, potrivit unei alte înregistrări.

Ce presupune metoda „spoofing”

Metoda se numește „spoofing” și constă în falsificarea numărului apelantului, astfel încât să pară că vine chiar din partea băncii sau poliției. Aceste numere sunt de unică folosință, iar dacă sunăm înapoi, convorbirea nu poate fi inițiată, potrivit observatornews.ro.

Specialiștii atrag atenția că aceste apeluri vin adesea din străinătate, chiar și din Republica Moldova.

Avertismentul poliției

Poliția Română avertizează că nu contactează cetățenii telefonic în astfel de situații, nu cere niciodată date personale sensibile sau ale cardului bancar, iar apelurile oficiale nu sunt realizate de pe telefon mobil.

Operatorii de telefonie au început, din iulie 2025, să blocheze automat numerele false fixe provenite din străinătate, însă o soluție pentru numerele mobile încă nu a fost găsită. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date personale prin telefon și să raporteze imediat tentativele de fraudă.